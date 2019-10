Wunstorf

Mit einem Künstlergespräch mit Jürgen Moldenhauer ist am Sonntag die letzte Ausstellung des Kunstvereins in diesem Jahr zu Ende gegangen. Nun steht der Verein noch vor einer Veranstaltung in diesem Jahr seines 35-jährigen Bestehens. Doch schon jetzt freuen die Organisatoren, dass sie zu den 20 Veranstaltungen 1500 Menschen mit unterschiedlichen Formen der Kunst in Berührung bringen konnten. „Das ist ein Rekord“, schreibt Geschäftsführer Ingolf Heinemann.

Musikalische Lesung mit Harfenmusik

Für Sonnabend, 26. Oktober, bringt er nun mit der musikalischen Lesung „The Tell-Tale Heart“ ein weiteres Format ins Programm und sagt dazu: „Es ist ein Experiment, das Musik, Literatur und Film zu einem prickelnden audiovisuellen Cocktail mit Gänsehautgarantie verbinden soll.“ Entstanden ist die Idee gemeinsam mit Harfenistin Mariette Hoppe aus Loccum. Sie haben das Programm aus Musik, Kurzgeschichten und Kurzfilmen zusammengestellt, das um 19 Uhr ebenfalls in der Abtei, Wasserzucht 1, beginnen wird.

Harfenistin Mariette Hoppe musiziert bei einer Lesung. Quelle: privat

Poe-Geschichten stehen im Mittelpunkt

Letztere zeigt Manfred „Buddy“ Seier mit seinem Wanderkino. Bei den erzählten Stoffen stehen Werke von Edgar Allen Poe, ein wichtiger Wegbereiter der Kurzgeschichten, im Mittelpunkt. Sein „The Tell-Tale Heart“ diente Künstlern immer wieder als Inspiration. Auf ihrem Album „Tables of Mystery and Imagination“ hat die Band The Alan Parsons Project 1975 gleich mehrere Texte von Poe zu Liedern verarbeitet. Dabei ist auch das rockige „The Tell-Tale Story“ entstanden. Auch in Filmen haben Regisseure sich regelmäßig mit dem Stoff auseinandergesetzt.

In der Pause bietet der Kunstverein Getränke und „teuflische Spieße“ an. Der Eintritt ist frei, doch Spenden sind willkommen. Platzreservierungen nimmt Heinemann bis Freitag, 25. Oktober, unter Telefon (01 76) 50 50 52 91 entgegen.

Auch ein Film ist entstanden

Insgesamt hat der Kunstverein in diesem Jahr drei Ausstellungen gezeigt, los ging es im Frühjahr mit Fotografien namens „Tanz der Sinne“ von Ralf Mohr und einem Jubiläumskonzert mit dem Devion Duo, bei dem im Stadttheater Mohrs Aufnahmen musikalisch interpretiert worden sind.

In der zweiten Ausstellung hat Anette Grund unter dem Titel „Tierisch“ Malerei gezeigt. Zum Programm des Kunstvereins gehören aber immer auch Exkursionen. Vorgestellt hatten Heinemann und die Vorsitzende Karin Ellert bei einem Empfang. Über das Programm des Jubiläumsjahrs ist im Lauf des Jahres auchein Film als Dokumentation entstanden, den der Kunstverein schon einmal vorgeführt hat.

Von Sven Sokoll