Wunstorf

Akteure aus Blumenau, Klein Heidorn, Liethe und Luthe arbeiten weiter an ihrem gemeinsamen Projekt Dorfentwicklung. Bei einem dreistündigen Workshop haben rund 25 Teilnehmer am Mittwoch am Neustädter Beispiel gehört, was dieses Förderprogramm des Landes bewegen kann. Und sie haben über die Ergebnisse einer Umfrage diskutiert, die die Stadtverwaltung initiiert hatte. Bis zum 1. August muss ein tragfähiger Antrag an das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser stehen.

Der Neustädter Stadtplaner Christopher Schmidt berichtete darüber, welche positiven Erfahrungen die Nachbarn gemacht haben. Bereits seit 2009 wird das Mühlenfelder Land gefördert, dem Borstel, Dudensen, Hagen und Nöpke angehören. Weil die Nachfrage nach Zuschüssen weiterhin hoch ist, ist schon die dritte Verlängerung genehmigt worden. „Auch die Privaten waren in hohem Maß bereit etwas zu tun“, lobte Schmidt.

Im Mühlenfelder Land entsteht 2016 ein gemeinsamer neuer Treffpunkt der vier Neustädter Dörfer. Quelle: Markus Rautenstrauch (Archiv)

Gebäude wurde neu gewidmet

Herausragende Projekte waren unter anderem eine neue Arztpraxis und eine Apotheke – jeweils in nicht mehr benötigten Ställen – sowie Mehrgenerationenplätze und ein Pfarrhaus, das zum Altenwohnen umgebaut wurde. Insgesamt haben Privatleute bisher in 167 Projekten 14,1 Millionen Euro investiert und dafür 4,6 Millionen Euro Fördergeld bekommen. In allen Dörfern haben sich Vereine gegründet, die vielfach Träger der Projekte waren.

Auch die Stadt Neustadt hat viel getan, etwa Straßen umgestaltet, einen Kindergarten saniert und ein Regenrückhaltebecken zu einer Naturerlebniswiese umgebaut. Schmidt lobte auch die gute Zusammenarbeit mit einem beauftragten Büro und dem Landesamt, das die einzelnen Anträge bewilligen muss. Nach den guten Resultaten wollten die Neustädter nun eine zweite Region davon profitieren lassen: Seit April ist auch Mariensee-Bevensen aufgenommen. Die Wunstorfer planen noch eine Exkursion nach Neustadt.

Nordumgehung ist der Anlass

Blumenaus Ortsbürgermeisterin Dagmar von Hörsten (CDU) und Stadtbaurat Alexander Wollny hatten die Initiative ergriffen, um in den vier Wunstorfer Dörfern möglicherweise im Zusammenhang mit dem Bau der Nordumgehung ähnlich viel bewegen zu können. Auch in der Umfrage der Stadtverwaltung ist dieses Thema mehrheitlich unterstützt worden.

Einzelne Redner sprachen sich zwar dafür aus, auf die Nordumgehung im Titel der Bewerbung um Fördergeld zu verzichten, weil sie auch Gegner hat. Mareike Hansing aus der Verwaltung sagte aber, dass dieses Alleinstellungsmerkmal die Bewerbung der Wunstorfer Region im Vergleich zu Konkurrenten hervorheben könnte. „Und wir sind mit dem Programm ja auch dafür angetreten, den negativen Folgen der Umgehung zu begegnen“, ergänzte Stadtbaurat Wollny.

In Liethe fehlen Vereine

Die Einkaufsmöglichkeiten sind in den unterschiedlich großen Dörfern sehr unterschiedlich ausgeprägt. Als Schwächen sehen die Akteure aus allen Dörfern aber, dass überall geeignete Treffpunkte für die Gemeinschaft fehlen. In Liethe ist das besonders stark, weil das Dorf auch keine Vereine hat. Deshalb brachte Hajo Arnds vom Blumenauer Verein Krug ins Gespräch, das frühere Gasthaus Blumenau als zentralen Begegnungsort für die neue Dorfregion zu entwickeln. Mareike Hansing fiel dazu ein, dass ein Umbau ein schönes Gemeinschaftsprojekt für eine Genossenschaft sein könnte. „In Bokeloh ist das beim Dorfladen ja auch auch sehr gut gelungen“, meinte sie.

Die bisherige Feuerwache in Luthe könnte Platz für einen Veranstaltungsraum machen. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Luthes Ortsbürgermeister Rolf Hoch (SPD) bezweifelt allerdings die notwendige Akzeptanz und fordert, dass zunächst in den vier Orten eigene Anlaufstellen entwickelt werden müssen. Für Luthe denkt er an die bisherige Feuerwache, aus der die Feuerwehr in den nächsten Jahren in einen Neubau ausziehen soll. Stadtbaurat Wollny plädierte allerdings dafür, nicht überall alles neu zu schaffen, sondern stärker Einrichtungen auch gemeinsam zu nutzen.

In diesem Zusammenhang wurde auch wieder der Wunsch laut, dass die Wegeverbindungen zwischen den Dörfern besser werden müssen, damit auch anderswo Angebote erreicht werden können. Damit wäre auch die Natur besser zu entdecken, die viele jetzt schon als Stärke der Region sehen. Auch die identitätsstiftenden alten Gebäude wie das Schloss wurden dabei genannt.

Von Sven Sokoll