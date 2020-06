Wunstorf

Das Klinikum Region Hannover hat vier Corona-Fälle in der Psychiatrie in Wunstorf bestätigt. Die ersten Fälle seien am vergangenen Wochenende registriert worden, teilte die Pressestelle des Klinikums mit. Mitarbeiter sollen sich nicht angesteckt haben.

„Wir haben engmaschige Screenings bei Kontaktpersonen und weitere Maßnahmen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt veranlasst“, sagte Steffen Ellerhoff, Sprecher des Klinikums Region Hannover. Nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts wird das schon bei einem Fall verlangt, um zu verhindern, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Getestet wurden sowohl andere Patienten als auch Mitarbeiter.

Die beiden betroffenen Stationen stehen unter Quarantäne, die Hygiene-Vorkehrungen wurden verschärft. Neuaufnahmen in die Psychiatrie sind aber weiter möglich. Das Klinikum stehe im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt, um richtig mit der Infektionsgefahr umzugehen. „Wir wollen das aktuelle Pandemie-Geschehen möglichst effektiv begleiten und managen“, sagte Ellerhoff.

Von Sven Sokoll und Bernd Haase