Wunstorf

Der Abriss der Villa Rehberg am Düendorfer Weg hat begonnen. Sie muss weichen, um für einen Neubau Platz zu machen, in dem die Johanniter-Unfall-Hilfe, in unmittelbarer Nähe zu ihrem Einsatzzentrum, ein Familienzentrum einrichten und als Träger führen wird. „Zu den wesentlichen Einrichtungen des Familienzentrums wird eine Kindertagesstätte mit Integrationsschwerpunkt gehören. Hierzu sollen weitere Betreuungsangebote angedockt werden“, kündigte Thomas Silbermann an, Ortsbeauftragter der Johanniter und Ortsbürgermeister.

Hierfür gebe es bereits klare Vorstellungen, die aber noch nicht alle spruchreif seien, erklärte Silbermann. Mit Dienststellenleiter Bernd Stühmann und der Kita-Leiterin Diana Dettke von „Kinderzeit“ gehört er zur dreiköpfigen Planungsgruppe für das Projekt.

Auch die Finanzierung liegt zunächst in den Händen der Johanniter. „Wir haben und suchen hierfür noch Kooperationspartner. Öffentliche Fördergelder werden wir mit einbeziehen.“ Selbstverständlich werde auch die Stadt Wunstorf mit im Boot sein, die für die Versorgung mit Kindergartenplätzen zuständig ist. Ein genauer Zeitpunkt für den Baubeginn und die Eröffnung stehe noch aus.

Das Konzept muss stimmen

Alle Beteiligten blicken bei der Planung auch mit Sorge auf die derzeit ständig steigenden Baupreise. „Doch wir wollen nicht nur bauen, sondern gut bauen. Daher ist uns zunächst das stimmige Konzept wichtig, an dem wir gemeinsam arbeiten und für das wir zusätzlich viele kompetente Personen befragt haben.“

Fest steht, dass die Johanniter mit dem Neubau zwischen Kiosk-Box und Johanniter Rettungswache ihren Standort deutlich erweitern. Die Villa der Familie Rehberg wurde in den 1950-er Jahren errichtet. Die Villa war über viele Jahrzehnte im Besitz der Familie des Heilpraktikers Wilhelm Rehberg.

Von Winfried Gburek