Der Plan für die Nordumgehung ist geändert: Wie angekündigt hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Dienstag, 12. Januar, beschlossen, dass der Vogelschutz jetzt mit einigen Änderungen ausreichend Beachtung fände. Damit ist der Weg frei, mit dem Bau zu beginnen. „Das war die letzte formale Hürde, die Behörde geht jetzt von einem Baubeginn im Frühjahr 2022 aus“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum erfreut.

Im Dezember 2016 hatte die Landesbehörde ihr aufwendiges Planfeststellungsverfahren für die rund 6,5 Kilometer lange neue Strecke im Verlauf der Bundesstraße 441 abgeschlossen. Nach Klagen dagegen hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg im August 2019 entschieden, dass die Planungen insgesamt in Ordnung sind. Allerdings gab es den Planern auf, das Risiko für die Vogelarten Rauchschwalbe, Rotmilan, Star und Turmfalke intensiver zu untersuchen. Das hat der Geschäftsbereich Hannover dann auch getan und teilweise auch die Planung verändert.

Von September 2019 bis August 2020 haben Experten den Bestand der vier Vogelarten in einem Streifen von jeweils einem Kilometer Breite beiderseits der geplanten Trasse noch einmal untersucht. Weil die Jahreszeit für den Rotmilan nicht ganz aussagekräftig ist, suchten die Fachleute auch Greifvogelhorste in einem noch größeren Streifen. Außerdem sprachen sie mit Wunstorfer Ornithologen.

Weniger Rauchschwalben als angegeben

Bei der Rauchschwalbe hat sich bestätigt, dass sie nicht direkt im Trassenbereich, sondern in den Siedlungen brütete, die das Areal umgeben. Die Vorkommen sind demnach aber nicht so groß, wie die Kläger angeführt hatten. „Und angesichts der Entfernung von mehr als 500 Metern zur geplanten Straße ist nicht mit erhöhten Aufenthaltswahrscheinlichkeiten im Trassenbereich zu rechnen“, heißt es jetzt in der Planänderung.

Eine Rauchschwalbe vor dem Abflug. Quelle: Naturschutzbund

Da Gehölze die neue Straße auch auf beiden Seiten abschirmen sollen, sei nicht davon auszugehen, dass das Risiko für die Rauchschwalben steigt, in den Verkehr zu geraten und zu sterben. Das gilt auch für die anderen Vogelarten.

Rotmilane neu im Hohen Holz nachgewiesen

Von Rotmilanen war bekannt, dass sie in der Nähe der Trasse zumindest regelmäßig Nahrung suchen. Bei den Nachuntersuchungen im vergangenen Jahr sei auch noch festgestellt worden, dass sich ein Brutpaar im Hohen Holz aufhielt, 500 Meter von der Trasse entfernt. Dort würden die Vögel vor allem während der Brutzeit intensiv Nahrung suchen.

Rotmilane brüten im Hohen Holz. Quelle: Werner Layer, Naturfotografie Weltweit/blickwinkel

Allerdings reagieren Rotmilane auch empfindlich auf Störungen und meiden deshalb Straßen eher. Am Hohen Holz haben die Planer aber jetzt einen zusätzlichen Streifen mit Gehölzen eingeplant.

Stare bilden nur kleine Gruppen

Auch der Star brütet in dem kritischen Bereich vor allem im Hohen Holz. Die Vögel dürften nach den Erwartungen mit kleineren Gruppen von 50 bis 100 Staren an der Trasse unterwegs sein, nur ausnahmsweise auch einmal bis zu 500.

Star sind auch im Hohen Holz ansässig. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Die Treffpunkte befinden sich nicht in unmittelbarer Nähe. Um Stare gar nicht erst an die Straße zu locken, sollen dort nun keine Beerensträucher mehr gepflanzt werden.

Turmfalken fehlt Sicht auf Beute

Für den Turmfalken sind zwei Bereiche an der Trasse bekannt, in denen er Nahrung sucht. Da dieser Vogel dabei sehr flexibel ist, muss damit gerechnet werden, dass die Vögel ihren Suchbereich auch mal wechseln. Dazu kommt, dass sie sich auch von Straßen eher anlocken lassen und sie auch der Verkehr dort in der Regel nicht stört.

Turmfalken suchen in zwei Bereichen nahe der Trasse regelmäßig Nahrung. Quelle: Krause

So könnte bei dieser Art das Risiko tödlicher Zusammenstöße recht groß sein. Die Gebüsche an der Straße führten aber dazu, dass die Turmfalken mögliche Beute im Straßenraum nicht mehr sehen können und sie so wohl auch selten hineinfliegen werden.

Die Kläger haben während der Nachbesserung unter anderem bemängelt, dass die neuen Bestandserhebungen die Vorkommen nicht realistisch abbilden, insbesondere weil die Brutzeit fehlte. Das hat die Planfeststellungsbehörde, die am Ende entscheidet, aber zurückgewiesen.

Revision war abgelehnt worden

Die Kläger hatten nach der Entscheidung versucht, eine Revision beim Bundesverwaltungsgericht zu erreichen. Das haben die Leipziger Richter aber abgelehnt, sodass das Urteil aus Lüneburg jetzt erst mal steht. Nachdem die dort geforderten Änderungen umgesetzt sind, ist dagegen zwar eine weitere Klage möglich. In dem neuen Beschluss ist aber festgehalten, dass eine solche Klage keine aufschiebende Wirkung hat, weil der Bund die Nordumgehung in den vordringlichen Bedarf einsortiert hat.

Ein Versuch mit einem Tennisnetz war nicht erfolgreich. Jetzt prüft die Landesbehörde andere Möglichkeiten, Fledermäuse über die Nordumgehung zu leiten. Quelle: Sven Sokoll

Die Nienburger Abteilung der Straßenbaubehörde, die sich um die Umsetzung kümmert, hatte berichtet, dass sie alle Vorbereitungen für einen Baustart schon trifft, soweit sie schon möglich sind. Ein Problem, das noch zu lösen ist, besteht in der Frage, welche Methode funktioniert, damit am Hohen Holz auch Fledermäuse über die Trasse gelangen.

Von Sven Sokoll