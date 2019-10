Wunstorf

Eine bunte Mischung an Songs präsentiert der Voice!-Chor Wunstorf in seinem Benefizkonzert am Sonnabend, 26. Oktober, ab 19 Uhr in der Corvinuskirche, Arnswalder Straße 20. Das Konzertrepertoire für diesen Auftritt reicht von Robbie Williams bis Abba und von Udo Jürgens bis Snap. Außerdem sind Lieder v...