Wunstorf

Eine bunte Mischung an Songs präsentiert der Voice!-Chor Wunstorf in seinem Benefizkonzert am Sonnabend, 26. Oktober, ab 19 Uhr in der Corvinuskirche, Arnswalder Straße 20. Das Konzertrepertoire für diesen Auftritt reicht von Robbie Williams bis Abba und von Udo Jürgens bis Snap. Außerdem sind Lieder von James Blunt, Erasure, Christopher Cross, Rednex, Bee Gees, Madonna, Blondie, Backstreet Boys und vielen anderen berühmten Künstlern zu hören. Chor Voice ist damit sehr modern und zeitgenössisch unterwegs. In der Pause gibt es kostenlos Getränke.

Für Flugkraft und Löwenherz

Der Eintritt ist frei. Die Sänger bitten aber um Spenden für zwei Projekte: das eine ist Flugkraft, das zweite ist das Kinderhospiz Löwenherz in Syke. Flugkraft unterstützt an Krebs erkrankte Menschen und deren Familien. Viele Prominente sind Botschafter des Projekts geworden und helfen mit. Der Verein stellt zum Beispiel Fotoboxen für Kinderkrebsstationen und Hospize in ganz Deutschland zur Verfügung. Wer gerade als Patient oder Angehöriger schwere Stürme erlebt, kann das in den Boxen dokumentieren und sich zur Erinnerung fotografieren. In diesem Sinn gibt der Verein Flugkraft.

Das Kinderhospiz Löwenherz ermöglicht Familien schwerst kranker Kinder eine Auszeit von der Pflege. Es wurde im September 2003 eröffnet, finanziert sich fast ausschließlich über Spenden und ist das einzige Hospiz dieser Art in Niedersachsen und Bremen.

Aufnahmen für die neue CD

Wer bei der Aufnahme der jährlichen Voice-CD dabei sein möchte, kann das am Montag, 14. und 21. Oktober, ab 19 Uhr erleben. Der Chor bietet interessierten Sängern zwei identische Proben pro Woche an: montags ab 19.30 Uhr und freitags ab 19 Uhr im Gemeindehaus, Arnswalderstraße 20, 31515 Wunstorf. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich.

Der Voice!-Chor Wunstorf ist nach dem Benefizkonzert an folgenden Terminen zu hören: Am 15. November, 18 Uhr, beim Martinsumzug der Johanniter an der Stiftskirche, am 1. Dezember, 15 Uhr, bei seinem Konzert im Haus am Bürgerpark Wunstorf und am 25. Dezember, 18 Uhr, beim Weihnachtssingen in der Corvinuskirche. Weitere Informationen und Kontaktdaten gibt es auf www.voice-chor.de.rs.

Von Anke Lütjens