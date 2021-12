Wunstorf

Die Volksbank Nienburg beginnt nach langer Vorplanung mit dem Bau ihres künftigen Geschäftshauses auf dem Gelände des früheren Autohauses Sölter an der Kreuzung Hagenburger Straße/Am Stadtgraben. Auf vier Geschossen sollen dort 2500 Quadratmeter Nutzfläche entstehen. Die Volksbank wird dort mit ihrer eigenen Filiale in das Erdgeschoss einziehen. Darüber sollen Büros und Arztpraxen vermietet werden.

Die Norddeutsche Wohnbau aus Hannover, die bereits bis Sommer 2020 zwei Wohngebäude auf dem Gelände an der Westaue errichtet hat, plant auch für die Volksbank den Bau und organisiert seine Umsetzung. Ihre Tochtergesellschaft S+P fungiert als Architekt. Volksbank und Norddeutsche Wohnbau hatten bereits 2016 erklärt, dass sie das rund 5500 Quadratmeter Autohaus-Gelände nach der Sölter-Insolvenz gemeinsam neu entwickeln wollten.

Auf der anderen Hälfte des Grundstücks stehen schon zwei Wohngebäude. Quelle: Sven Sokoll

Investition beträgt 14 Millionen Euro

Die Volksbank investiert jetzt rund 14 Millionen Euro an einer wichtigen Zufahrt zum Stadtzentrum und will damit Mitte 2023 fertig sein. In der Planung musste sie allerdings die Nutzfläche um ein Viertel reduzieren, weil ihr die Kosten aus dem Ruder gelaufen sind – das hat viel Zeit gekostet. „Wir sind uns auch dessen bewusst, dass diese Umwege der Stadt mehr Arbeit verursacht haben“, sagte Volksbank-Vorstand Markus Strahler beim Spatenstich.

Und die Politik war etwas enttäuscht, dass das Gebäude optisch jetzt nicht mehr ganz so interessant wird, wie es am Anfang geplant war. Bürgermeister Carsten Piellusch geht trotzdem davon aus, dass der Bau eine Bereicherung am Entree der Stadt sein wird. Ortsbürgermeister Thomas Silbermann sagte: „Wir sind auf jeden Fall froh, dass wir jetzt die regelmäßige Frage an uns beantworten können, wann es denn hier losgeht.“

So soll die neue Filiale der Volksbank künftig aussehen. Quelle: Volksbank Nienburg

Konzept für alten Standort entsteht

Christoph Eisenberg, Geschäftsführer der Norddeutschen Wohnbau, ist zufrieden, dass das Unternehmen auch außerhalb seiner eigentlich Kernkompetenz Wohnungsbau sein Können einmal unter Beweis stellen kann. Die Planer rechnen damit, dass der Rohbau in einem Jahr fertig sein wird.

Die Genossenschaft kündigte außerdem an, den bisherigen Volksbank-Standort in der Fußgängerzone weiterzuentwickeln, auch wenn bisher konkrete Planungen für die Zeit nach dem Umzug noch fehlen. „Da versuchen wir aber auch, etwas Schönes zu entwickeln“, sagte Strahler.

Von Sven Sokoll