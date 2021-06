Nienburg/Wunstorf

„2020 geht als ein besonderes Jahr in die Geschichte ein“, hat Vorstand Markus Strahler in der Vertreterversammlung der Volksbank Nienburg gesagt, deren Geschäftsgebiet auch Wunstorf umfasst. Rund 130 Vertreter des Geldinstituts und 80 Gäste verfolgten die virtuelle Streaming-Veranstaltung mit Live-Übertragung aus dem Theater auf dem Hornwerk. Der Beginn der Corona-Pandemie bedeutete für die Bank eine Vielzahl von Herausforderungen, so Strahler weiter.

Kunden der Volksbank haben alles rund um das Thema Service verstärkt digital wahrgenommen. Die Veränderung des Nutzungsverhalten sei auch schon vor der Pandemie erkennbar gewesen, wurde durch sie aber nach Angaben der Bank deutlich beschleunigt. „Dank hoher Flexibilität hat die Volksbank den Geschäftsbetrieb und die Kundenbetreuung nahezu uneingeschränkt aufrechterhalten“, teilt das Geldinstitut mit.

Volksbank baut auch Kundenkreditgeschäft aus

Mit der Geschäftsentwicklung im vorigen Jahr zeigte sich der Vorstand zufrieden. Und das trotz großer Herausforderungen, die aus Niedrigzinsphase, Regulatorik und Digitalisierung die Bank beeinflusst haben. Bei der Bankenregulierung bilden Stärkung von Qualität und Quantität des Eigenkapitals der Banken, die Verbesserung des Aufsichtsrechts und das Risikomanagement die Eckpfeiler. Die Bilanzsumme stieg um 11,7 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro. Auch das Kundenkreditgeschäft konnte die Volksbank um 10,9 Prozent auf 836 Millionen Euro ausbauen.

Geldinstitut steht auf solidem Fundament

Vorstand Holger Hinrichs zog ein positives Resümee aus der Fusion der Bank im Jahr 2017. Nicht nur das für 2020 geplante Wachstum der Bilanzsumme von rund 11,3 Prozent wurde bis Ende vorigen Jahres mit einer Steigerung von 21,2 Prozent übertroffen. „Auch die ermittelten Synergieeffekte von rund 2,5 Millionen Euro haben sich in den Jahren mehr als verdoppelt und beliefen sich auf einen Wert von insgesamt 5,6 Millionen Euro“, sagte Hinrichs. Die Volksbank sei eine kerngesunde, starke Bank mit einem soliden wirtschaftlichen Fundament.

Die Vertreterversammlung verabschiedete den Jahresabschluss und beschloss wie im Vorjahr eine Dividende von drei Prozent. Die Vertreter erteilten Vorstand und Aufsichtsrat Entlastung. Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat bestätigten die Mitglieder Heinrich Gehrke und Mario Hillerdt im Amt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Harald Hoppe, verabschiedete die langjährigen Mitglieder Joachim Körner und Hartmut Schirmer aus dem Aufsichtsrat. Auch für Hoppe war es die letzte Vertreterversammlung als Vorsitzender nach 34 Jahren. Sein designierter Nachfolger, Frank Brümmer, verabschiedete Hoppe aus dem Amt.

