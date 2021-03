Wunstorf

Die Volksbank Nienburg bleibt in Zeiten geringer Zinsgewinne weiter stark auf dem Immobilienmarkt tätig. Bei der Bilanzpressekonferenz hat der Vorstand mitgeteilt, dass er in diesem Jahr mit dem Bau seines neuen Bürogebäudes auf dem früheren Söltergrundstück beginnen will. Dort musste die Bank zwischenzeitlich umplanen, weil die Kosten aus dem Ruder gelaufen waren. Auch die bestehende Wunstorfer Filiale soll in die dreieinhalb Etagen mit insgesamt rund 2400 Quadratmetern umziehen.

Steinhuder Volksbank-Filiale zieht nicht an Grundschule um

Derzeit baut die Bank in Steinhude schon die Wohnanlage Steinhuder Mühlengarten mit 14 Einfamilienhäusern. „Auch dabei stellen wir fest, dass viele derzeit Immobilien als Geldanlage suchen“, sagte Vorstandsmitglied Markus Strahler. Verworfen hat die Bank Überlegungen, die Steinhuder Niederlassung an die Straße Vor dem Tore zu verlagern. Das mittlerweile leere Grundstück vor der Grundschule werde derzeit anders überplant. Details wollte die Bank noch nicht nennen.

Bilanzsumme steigt kräftig

Trotz der Corona-Krise ist die Bank mit ihren Zahlen zufrieden. Die Bilanzsumme ist insgesamt um 11,7 Prozent auf 1,333 Millionen Euro gestiegen, weil in dieser Größenordnung sowohl die Einlagen als auch die Kredite gestiegen sind. „Auch wenn die Zinsen niedrig sind, das Geld der Kunden ist ja weiterhin da, und sie müssen damit irgendwo bleiben“, sagte Strahlers Vorstandskollege Holger Hinrichs. Bei den privaten Krediten spielen Baufinanzierungen eine große Rolle.

Die Vorstandsmitglieder Holger Hinrichs (links) und Markus Strahler sind mit der Bilanz des Jahres 2020 trotz aller Schwierigkeiten zufrieden. Quelle: Volksbank Nienburg

Dass die Bank auch ein gesundes Ergebnis verzeichnen kann, schreibt sie auch Einsparungen zu. 2019 wurden deshalb etwa die Filialen in Bokeloh und Kolenfeld geschlossen.

Entgegen Empfehlungen der Bankaufsicht sollen die Mitglieder trotz Corona weiterhin eine Dividende bekommen, allerdings auf dem reduzierten Niveau von 3 Prozent wie schon für 2019. Die Bank erwartet, dass das Problem der niedrigen Zinsspannen die Bank noch einige Jahre begleiten wird.

Weniger Bargeld ist im Umlauf

Die Corona-Pandemie habe nur wenige Firmenkunden in finanzielle Schieflage gebracht, was sich etwa an der Summe der abgerufenen Hilfsmittel zeige. Die Corona-Krise habe aber in vielen Bereichen der Bankgeschäfte die Digitalisierung vorangetrieben, auch Beratungsgespräche laufen derzeit oft als Videokonferenz. Mittlerweile tätigten die Kunden nur noch jede zehnte Überweisung mit einem Papierformular. „Außerdem stellen wir fest, dass immer weniger Bargeld eingesetzt wird“, sagte Hinrichs.

Auch die Vertreterversammlung am 10. Juni im Nienburger Stadttheater plant die Volksbank zumindest teilweise auch als Videokonferenz. Wenn die Corona-Lage dies erforderlich mache, müsse die Versammlung wie im vergangenen Jahr aber eventuell wieder komplett auf digitalem Weg stattfinden.

Von Sven Sokoll