Nienburg/Wunstorf

150 Vertreter der Volksbank Nienburg und 100 Gäste haben den Geschäftsberichten in der Versammlung am Dienstag, 17. November, erstmals bei einer Onlinekonferenz zugehört. Und die besonderen Umstände des Corona-Jahrs schlugen sich dabei auch auf die Inhalte nieder.

Die Vorstandsmitglieder Markus Strahler und Holger Hinrichs sagten allerdings, dass sie mit den Geschäften der auch in Wunstorf tätigen Genossenschaft im vergangenen und dem laufenden Jahr eigentlich zufrieden waren. Sie mussten allerdings weiterhin damit zurechtkommen, dass die steigenden Zinsen die Gewinne drücken, sie immer mehr Regeln befolgen müssen und das Geschäft digitaler wird.

Anzeige

Corona hat den Wandel beschleunigt

Strahler berichtete, die Corona-Pandemie habe erheblich beschleunigt, dass immer mehr Kunden auf neuen digitalen Wegen mit ihrer Bank kommunizieren. Die Genossenschaft konnte ihren Betrieb aufrechterhalten und die Kunden fast im gleichen Umfang wie vorher betreuen. Begonnen hat die Volksbank, auf Facebook und Instagram in den sozialen Netzwerken präsent zu sein.

Um trotz der niedrigen Zinsen wirtschaftlich gesund zu bleiben, hat die Volksbank zum Beispiel ihr Immobiliengeschäft ausgeweitet und versucht, die Kosten zu senken und ihre Prozesse zu optimieren. So hat sie im vergangenen Jahren ihre Filialen in Kolenfeld und Bokeloh geschlossen. „Wir sind eine kerngesunde, starke Bank mit einem soliden wirtschaftlichen Fundament“, sagte Holger Hinrichs. Er sieht allerdings weitere Herausforderungen kommen.

Dividende fällt geringer aus

Die Aufsicht Bafin hatte den Banken empfohlen, während der Corona-Krise vorsichtiger mit Dividenden zu sein. Wegen der guten Zahlen im Jahr 2019 haben Vorstand und Aufsichtsrat trotzdem empfohlen, dass die Mitglieder drei Prozent ihrer Anteile ausgezahlt bekommen sollen. Das ist ein Prozentpunkt weniger als vor einem Jahr.

Der Vorsitzende Harald Hoppe hat Christian Holthöfer und Hartmut Siepert aus dem Aufsichtsrat verabschiedet, weil sie nicht wieder kandieren wollten. Kerstin Busche, Jörg Hatesaul, Gerd Haßfeld, Ute Heitmüller, Heinz Goslar und Friedhelm Härtel gehören dem Gremium aber für eine weitere Wahlperiode an.

Die Vorstände Joachim Meyer und Wolfgang Tonne haben sich von den Vertretern verabschiedet, weil sie in den nächsten Wochen in den Ruhestand gehen. Auch wenn bei der virtuellen Versammlung alles funktioniert hat, schloss Hoppe mit den Worten: „Wir hoffen und wünschen uns, dass wir die gewählten Vertreterinnen und Vertreter wieder persönlich begrüßen können.“ Die vielfältigen Gespräche am Rand waren so dieses Mal nicht möglich.

Lesen Sie auch

Von Sven Sokoll