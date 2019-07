Wunstorf

„Das ist die erste Veranstaltung dieser Art“: So begrüßte der Regionaldirektor Marktbereich Wunstorf der Volksbank, Jan Twele, die Gäste in der Geschäftsstelle in der Innenstadt. Die Vertreter von Vereinen und Institutionen waren gern erschienen, erhielten sie doch Spenden von der Volksbank. Zuvor hatten sie...