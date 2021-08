Wunstorf

Wenn die Band „Von Hier“ auf der Naturbühne spielt, füllt sich der Bürgerpark zwischen In den Ellern und Nordstraße. Ganz so viele Besucherinnen und Besucher wie in den Jahren zuvor dürfen beim Konzert am Freitag, 20. August, nicht kommen. Die Zahl ist derzeit auf 200 beschränkt.

Band Von Hier spielt neue Lieder

Auf das Publikum wartet ein besonderer Höhepunkt: „Dieses Jahr kommt außerdem endlich auch die Stimme des Schlagzeugers Jerry zum Einsatz, der sich sonst gern hinter seinen Becken, seiner Snare und seiner Basedrum versteckt“, kündigt Heike Leitner, Vorsitzende des Vereins Kultur im Bürgerpark an.

Zu hören sind außerdem neue, selbstgeschriebene Lieder. Ansonsten zeigen die Musiker was Kontrabass, Schlagzeug, Trompete, Flügelhorn, Gitarre, Ukulele und Mundharmonika hergeben, ohne sich auf eine bestimmte Musikrichtung festzulegen.

Eintritt ist frei

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt zu „Eine Stunde Kultur – umsonst und draußen“ ist wie immer frei. Um Spenden wird gebeten. Sitzgelegenheiten, Getränke und Mundschutz sind mitzubringen. Einige Sitzmöglichkeiten stehen zur Verfügung. Die Besucherinnen und Besucher sollten geimpft, genesen oder getestet sein. Bei einem Anstiege der Inzidenz über 35 wird dies am Eingang überprüft.

Das Organisationsteam bittet um Anmeldung über die Homepage www.kultur-im-buergerpark.de oder per Mail an anmeldung-kib@nortech.de. Ein spontaner Besuch ist auch möglich, solange es ausreichend Platz gibt.

Von Rita Nandy