Auf die neue Klimaschutzmanagerin wartet reichlich Arbeit. Am 1. Oktober hat Franziska Oberheide ihre neue Stelle im Rathaus angetreten. Sie bringt reichlich Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit mit.

Klimaschutzmanagerin studierte Umweltethik

Eher durch Zufall entdeckte sie den kleinen Studiengang Umweltethik. Sie schmiss ihr Studium der Politikwissenschaften in Regensburg und wechselte nach Augsburg. Der Jahrgang umfasste gerade mal 13 Studierende. Ziel sei die Fragestellung, wie man Menschen zum Klimaschutz hinführen kann, erläutert die 30-Jährige. Mit der Lokalen Agenda existiere in der bayrischen Großstadt eine starke Klimaschutzbewegung. Nach ihrem Studium wechselte sie zur Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen nach Stuttgart. Seit September 2021 wohnt sie in Wunstorf.

Radverkehr attraktiver machen, statt Autoverkehr zu verbieten

Sie wolle dort leben, wo sie arbeitet. Dadurch konnte sie sich auch schon einen ersten Eindruck von der Stadt machen. Täglich radelt sie aus der Barne zur Arbeit. Dafür kann sie Radwege oder Fahrradschutzstreifen nutzen. „Das ist nicht selbstverständlich“, weiß die Allgäuerin von anderen Städten. Einziges Problem sei der Radweg an der Industriestraße, der unvermittelt auf die Straße führe. An der Kolenfelder Straße sei der Weg arg buckelig und die Bordsteinabsenkung zu hoch. „Das ist Jammern auf hohem Niveau.“ Aber sie kennt auch die Klagen über die oftmals zu engen Wege.

Gut gefalle ihr auch das Angebot des Fahrradbusses, der vom Bahnhof ums Steinhuder Meer und wieder zurück führt. „Da gibt es schon sinnvolle Möglichkeiten, um die Naherholung zu nutzen“, sagt die Klimaschutzmanagerin. In ihr Ressort fällt auch der Runde Tisch Radverkehr. Ihr sei es wichtig, die Attraktivität des Fahrradfahrens zu verbessern, statt das Autofahren zu verbieten. Und im Straßenverkehr gelte: „Ich muss immer aufmerksam sein.“

Städtischer Fuhrpark soll klimafreundlicher werden

An ihren Wohnorten hat sie bisher kein Auto benötigt. Doch jetzt spiele sie mit dem Gedanken, sich ein E-Fahrzeug anzuschaffen. In der Verwaltung werde gerade überlegt, wo es sinnvolle Standorte für Ladesäulen geben. Beim Thema E-Mobilität dürfe man aber eine Frage nicht außer Acht lassen: „Wie gehe man mit den Batterien um?“ Beruflich kann sie auch auf einen E-Roller zurückgreifen. Den er hielt die Verwaltung als Sonderpreis für das fahrradaktivste Kommunalparlament beim Stadtradeln. Der städtische Fuhrpark solle insgesamt klimafreundlicher gestaltet werden. Dazu müsste es beispielsweise auch Ladesäulen auf dem Gelände des Baubetriebshofes geben.

Steigende Energiekosten zwingen zum Handeln

In Arbeit ist derzeit auch ein Energiebericht, der aufzeigt, wo die Stadt Kosten einsparen und energetisch sinnvoll handeln könne. Diesen müsse jede Kommune für 2022 erstellen. Für den privaten Wohnungsbau sind klimafreundliche Bauvorgaben bereits in der Bauleitplanung verankert. Für das „Viertel vorm Meer“ seien KfW-Standards vorgeschrieben. Beispielsweise könnten auch begrünte Dächer darüber gesteuert werden. „Ohne Fotovoltaik kommen wir heute nicht mehr aus. Sonst ist es fast unmöglich, unsere Klimaziele zu erreichen“, sagt die Klimaschutzmanagerin. Denkbar seien zudem auch Bürgersolaranlagen. Die steigenden Energiekosten werden zum Handeln zwingen.

Maßnahmenkonzept 2021plus definiert Klimaziele der Stadt

Ihre Ziele für die nächsten drei bis fünf Jahre hat die Stadt in einem zweiseitigen „Maßnahmenkonzept 2021plus“ formuliert, das auf der städtischen Homepage unter www.wunstorf.de heruntergeladen werden kann. Dieses basiert unter anderem auf dem Klimaschutzprogramm aus dem Jahre 2012.

Unverpacktladen für Wunstorf wünschenswert

Ideen aus anderen Städten, die sich auch in Wunstorf umsetzen lassen, hat Franziska Dröge mitgebracht. So sei ein Maschinenverleihsystem für Hobbyhandwerker denkbar. Nicht jeder benötige eine eigene Bohrmaschine. Und sie wünscht sich einen Unverpacktladen. Diese Geschäfte machten Nachhaltigkeit im Alltag fassbarer.

