Großenheidorn

Ortsratsmitglied Björn Bonnet hat wieder einen Kalender für Großenheidorn erstellt. Seine Fotos zeigen verschiedene Motive der Ortschaft, darunter ein Mohnblumenfeld und eine Pferdewiese. Und damit kein Großenheidorner eine Veranstaltung verpasst, sind auch Termine des Ortsrates und der Vereine markiert. Der Arbeitskreis 750 Jahre Großenheidorn hat das Projekt finanziert. Der Erlös wird gespendet.

Der Kalender wird gegen eine Spende von 5 Euro an folgenden Verkaufsstellen abgegeben: Blümchen Floristik, Bergstraße, Raiffeisenmarkt, Am Bahnhof, Haarstudio No. 21, Dorfstraße und in der Volksbank Steinhude, An der Schanze. Außerdem ist er am Wochenende, 7. und 8. Dezember, auf dem Weihnachtsmarkt auf der Pfarrwiese und dem kleinen Gemeindehaus von St. Thomas erhältlich.

Von Rita Nandy