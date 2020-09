Für Vegetarier und Veganer steht am Steinhuder Meer oftmals nur ein Salat auf der Speisekarte. Bei zwei Restaurants fällt sofort ins Auge, dass sie auch fleischlose Gerichte anbieten. Ein Besuch im Alten’s Ruh und bei Al Mare.

Gastronom Konstantinos Ioannidis bietet sei Anfang 2019 auch vegetarischen und vegane Speisen in Alten's Ruh am Hohen Holz an. Quelle: Rita Nandy