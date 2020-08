Steinhud/Großenheidorn/Hagenburg

Der Wasserverband Nordschaumburg, dessen Versorgungsgebiet vom Steinhuder Meer im Norden bis zum Auetal im Süden reicht, ist momentan noch „voll lieferfähig“, sagt dessen Geschäftsführer Werner Volker. „Trotzdem gilt das Gebot der Stunde: Sorgsam mit Wasser umgehen“, rät er. Noch habe der Wasserverband keine Warnung herausgegeben, sollten die Temperaturen mit mehr als 30 Grad noch über das kommende Wochenende hinaus anhalten, könnte es jedoch kritisch werden. „Das würde uns an die Kapazitätsgrenzen bringen“, sagte der Geschäftsführer.

70.000 Menschen werden vom Wasserverband Nordschaumburg versorgt. Auch die Einwohner von Steinhude, Großenheidorn und Hagenburg beziehen ihr Wasser von dort. Dass wegen der Corona-Pandemie ein stärkerer Verbrauch zu verzeichnen ist, weil die Menschen ihren Urlaub vor Ort verbringen, kann Volker aus seinen Zahlen nicht herauslesen. Im Vergleich zu anderen Sommern mit so hohen Temperaturen sieht er keine extreme Abweichung.

Die größten Sorgen machen dem Geschäftsführer in diesen Tagen die Rasensprenger. In einer Stunde würden diese rund 800 Liter verbrauchen. Einmal duschen verbraucht rund 50 Liter. Würden die Kunden wegen der hohen Temperaturen also einmal mehr pro Tag unter die Brause hüpfen, würde dies allein 35.000 Kubikmeter Mehrverbrauch für den Verband bedeuten. Der Verband gewinnt sein Wasser unter anderem in Steinhude in seinem Wasserwerk Hohenholz, wo er auch einen Wasser-Erlebnispark betreibt.

