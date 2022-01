Wunstorf-Wegweiser soll im Sommer neu erscheinen

Wunstorf

Der „Wegweiser Wunstorf“ bietet schon lange einen umfangreichen Überblick darüber, was Wunstorf ausmacht und was es zu bieten hat – von Ansprechpartnern in Politik und Verwaltung bis zu kulturellen Institutionen, Gastronomie, Gesundheitswesen und Vereinen. „Nicht nur Neubürger, auch alte Wunstorfer finden darin viel Wissenswertes“, sagt Bürgermeister Carsten Piellusch. Jetzt arbeiten die Stadt und die Werbeagentur Kontor3 an der 16. Auflage der Informationsbroschüre, die am 10. Juni erscheinen soll.

Aus Anlass des Stadtjubiläums, das sich 2022 noch fortsetzt, soll die Broschüre dieses Mal einen historischen Schwerpunkt bekommen. Neben einem Beitrag von Stadtarchivar Klaus Fesche plant Kontor3-Geschäftsführer Manfred Henze auch Artikel zum Thema „100 Jahren Hölty-Gymnasium“ und zu Firmenjubiläen. Er hofft, dass die Wirtschaft das Projekt auch wieder mit Anzeigen unterstützt, die er bis Ende April noch sammelt. Das Werk soll wie gewohnt rund 100 Seiten haben und in einer Auflage von 4000 Exemplaren gedruckt werden.

Institutionen sollen Daten überprüfen

Damit die Daten darin auch alle stimmen, rufen Stadt und Kontor3 die Wunstorfer Institutionen dazu auf, ihre Einträge in der Ausgabe von 2019/20 zu überprüfen, die die Agentur auf ihrer Internetseite www.kontor3.de hinterlegt hat. Sie versuchen zwar, die Daten mit unterschiedlichen Registern abzugleichen, doch diese sind auch nicht immer komplett und aktuell. Korrekturen nimmt das Rats- und Bürgermeisterbüro der Stadtverwaltung unter der E-Mail-Adresse rabea.jaeger@wunstorf.de oder Telefon (05031) 101317 entgegen.

Von Sven Sokoll