Wunstorf

Am Konzept haben die Vorstandsmitglieder der Werbegemeinschaft Wunstorf schon lange gefeilt – mit Veröffentlichung der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung ist nun auch klar, dass der Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone in diesem Jahr sehr wahrscheinlich wieder öffnen kann. Geplant ist ein Zeitraum von Montag, 22. November, bis in den Januar hinein. „Die Aussteller haben sich die Verlängerung gewünscht, und aus unserer Sicht spricht nichts dagegen“, sagt Christoph Rüther, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft.

Nach dem Ausfall im vergangenen Jahr wird es der 50. Wunstorfer Weihnachtsmarkt. „Wir sind froh, dass unsere Beschicker nicht noch einmal auf das Geschäft verzichten müssen – es war eine harte Zeit für viele von ihnen“, sagt Rüther. Zuletzt habe man noch gebangt, weil ein Passus im Entwurf für die Corona-Verordnung stand, nach dem zwischen den einzelnen Ständen 15 Meter Abstand vorgesehen waren. „Das hätte bei uns nicht geklappt“, sagt Rüther. Die Stadt habe eine entsprechende Stellungnahme beim Land abgegeben – offenbar mit Erfolg.

Geplant ist, den gesamten Markt mit Weihnachtsbäumen einzufrieden, um Einlasskontrollen vornehmen zu können. So können die Veranstalter überprüfen, ob die Besucher geimpft, getestet oder genesen sind, und Daten für die Kontaktnachverfolgung erheben. Weitere Details werde man nun zügig organisieren und anschließend bekannt geben, sagt Rüther.

Gutscheinbuch ist in Planung Mit einem Gutscheinbuch will die Werbegemeinschaft Wunstorf den Geschäftsleuten die Gelegenheit geben, sich zu präsentieren und die Kundschaft zu sich zu locken. Geplant ist, in dem DIN-A-6-Heftchen 30 Gutscheine für Geschäfte, Restaurants und Dienstleister zu drucken und es für 10 Euro zu verkaufen. Die Auflage soll 1000 Stück betragen. Mitglieder bekommen beim Kauf der doppelseitigen Einträge einen Rabatt, auch Nicht-Mitglieder können sich im Heftchen präsentieren. Erster Verkaufstag soll der Eröffnungstag des Weihnachtsmarkts sein, die Gutscheine sind dann vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 gültig.

Auf weitere Veranstaltungen will die Werbegemeinschaft in diesem Jahr verzichten. Es seien keine verkaufsoffenen Sonntage mehr geplant, auch der Flohmarkt falle aus, teilt der Vorstand mit.

Von Kathrin Götze