Wunstorf

Die Johanniter haben die ersten Weihnachtstrucker-Pakete auf die Reise nach Südosteuropa geschickt. Bei der Sammelaktion für Niedersachsen und Bremen kamen über 4700 Spendenpakete im Logistikzentrum Wunstorf zusammen. Am Montag, 13. Dezember, haben die ersten 1200 Pakete ihre Fahrt in die Zielländer angetreten. „In den kommenden Tagen werden wir alle Pakete auf die Reise schicken, damit diese rund um Weihnachten und Anfang des neuen Jahres die Bedürftigen in der Ukraine, in Rumänien und anderen Ländern erreichen“, sagt Christian Hoffer von der Weihnachtstrucker-Logistik.

Speditionen helfen beim Ausliefern

Da das Robert-Koch-Institut viele der Zielorte als Risikogebiete ausgewiesen hat, können die Johanniter dieses Jahr nicht wie gewohnt selbst mit einem Hilfskonvoi und ehrenamtlichen Helfern aufbrechen. Stattdessen übernehmen andere Akteure das Ausliefern. „Wir greifen auf die große Unterstützung von Speditionen zurück, die im Normalbetrieb auf den Routen zum Beispiel in die Ukraine verkehren und nutzen die sogenannten Leerfahrten. Das hilft uns natürlich sehr“, sagt Hoffer. Nach der Ankunft verteilen regionale Partnerorganisationen der Johanniter die Pakete vor Ort.

In den Hilfspaketen für die Aktion Weihnachtstrucker landen unter anderem Lebensmittel und Hygieneartikel. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

Spendenpakete gehen an Bedürftige in Osteuropa

Die Weihnachtstrucker-Pakete sind in der Vorweihnachtszeit von Schulen, Kindergärten, Vereinen, Unternehmen und Privatpersonen gepackt worden. Sie enthalten Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel für Bedürftige, insbesondere für Kinder, Familien, Senioren und Menschen mit Behinderungen. Wie auch im vergangenen Jahr bestand dabei auch die Möglichkeit, online „virtuelle Päckchen“ zu finanzieren. Weitere Informationen zur Aktion sowie zu Spendenmöglichkeiten geben die Johanniter unter www.johanniter.de/weihnachtstrucker und auf ihrer Facebook-Seite.

Von Paul Lukas Primke