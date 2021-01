Wunstorf

Insgesamt 4000 Pakete aus Niedersachsen und Bremen haben mit den Weihnachtstruckern der Johanniter ihren Weg zu bedürftigen Menschen in Rumänien und der Ukraine gefunden – darunter auch 884 aus dem Einzugsbereich des Ortsverbands Wunstorf-Steinhuder Meer. Die Verteilung in den Ländern haben nach dem Jahreswechsel Partnerorganisationen übernommen, wie die Johanniter mitteilten.

Schulen steuern viele Pakete bei

„Bemerkenswert ist auch der Beitrag der Evangelischen IGS Wunstorf und des Hölty-Gymnasiums sowie der Fröbelschule, die in eigenen Sammlungen jeweils eine beachtliche Anzahl an Paketen beisteuern konnten“, betont der Leiter des Wunstorfer Ehrenamts, Timo Brüning. Die Johanniter hatten vor Weihnachten Schulen, Kitas, Vereine und Unternehmen sowie Privatleute dazu aufgerufen, Pakete mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln zu packen. Diese sind nun an bedürftige Kinder, Familien, Senioren und Menschen mit Behinderung verteilt worden.

Johanniter packen auch selbst Pakete

In Wunstorf war eines der zwei Logistikzentren für die Weihnachtstrucker-Aktion angesiedelt. Neben der Sammlung von Paketen aus dem eigenen Bereich koordinierten die Helfer auch die ankommenden Pakete aus vielen Teilen des Landes oder holten sie an Sammelstellen ab. Von Geldspenden vieler Firmen und Privatpersonen hatten die Johanniter auch in mehreren Aktionen Pakete in Wunstorf gepackt.

„Wir danken allen Unterstützern der Johanniter-Weihnachtstrucker“, sagte Koordinator Hans-Henning Strauß aus dem Ortsverband Wunstorf-Steinhuder Meer. „Und unseren eigenen Helfern, die mit viel Aufwand unter erschwerten Corona-Bedingungen eine starke Teamleistung abgeliefert haben“, ergänzte Brüning. Für die Logistik der Weihnachtstrucker war Christian Hoffer verantwortlich. Er sieht die Aktion gerade in Corona-Zeiten als wichtiges Zeichen der Solidarität für die Menschen in den Zielländern.

Von Anke Lütjens