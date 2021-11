Wunstorf

Mit einer besonderen Weihnachtsaktion senden die Johanniter seit bald 30 Jahren regelmäßig ein Zeichen der Solidarität und Hoffnung: Ihre „Weihnachtstrucker“ liefern in der Zeit um Weihnachten Geschenkpakete an Menschen in Not aus. Wer mag, kann ihnen ein oder mehrere Päckchen mitgeben. 

In den Zielländern fehlt es vielen Menschen am Nötigsten: Nudeln, Mehl, Reis, eine Zahnbürste oder Seife. Schokolade, Kekse oder kleine Geschenke für die Kinder sind schon fast Luxus. Für die Pakete gibt es eine vorgegebene Packliste mit Waren im Einkaufswert von etwa 22,50 Euro – so will die Organisation garantieren, dass alle Geschenke etwa gleich viel wert sind. Im vergangenen Jahr brachte die Hilfsorganisation trotz der Corona-Pandemie bundesweit 64.400 Päckchen auf die Reise nach Albanien, Bulgarien, Bosnien-Herzegowina, Rumänien und in die Ukraine.

Die kleine Jessica hilft den Johannitern beim Packen. Quelle: privat

Wunstorf hat zentrales Lager

Unter Federführung des Ortsverbandes Wunstorf-Steinhuder Meer wird auch dieses Mal ein Konvoi Richtung Ukraine nach Poltawa und Schytomyr fahren. „Hier am Düendorfer Weg ist eines von zwei Zentrallagern der Aktion für ganz Norddeutschland“, sagt Sprecher Timo Brüning. Ob die Fahrerinnen und Fahrer der Organisation die Pakete direkt vor Ort abliefern können, werde von der Situation in den Zielländern und in Deutschland nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts abhängig sein.

Zuverlässige regionale Initiativen wie das Deutsch-Ukrainische Forum unterstützten die Hilfsaktion und achten darauf, dass die Pakete auch an wirklich bedürftige Empfänger gelangen. Es gibt auch die Möglichkeit, ein „virtuelles“ Paket zu packen, also Geld zu spenden. Damit stellen die Partner in den Empfängerländern die Pakete zusammen und verteilen sie auf kurzem Weg. Über die Internetseite www.weihnachtstrucker-spenden.de kann so jeder etwas beisteuern.

Spender sollten Packliste einhalten

Eine Familie in Poltawa, Ukraine, hat eines der Pakete bekommen. Quelle: privat

Wer selbst packen will, sollte sich an folgende Liste halten: ein Geschenk für Kinder (Malbuch oder -block, Malstifte), zwei Kilogramm Zucker, drei Kilo Mehl, ein Kilo Reis, ein Kilo Nudeln, zwei Liter Speiseöl in Plastikflaschen, drei Packungen Multivitamin-Brausetabletten, drei Packungen Kekse, fünf Tafeln Schokolade, 500 Gramm Kakaogetränkepulver, zweimal Duschgel/Seife, eine Handcreme, zwei Zahnbürsten und zwei Tuben Zahnpasta. Auch medizinischer Mund-Nasen-Schutz kann beigefügt werden. Die Packliste müsse eingehalten werden, betont Brüning – nur so sei ein reibungsloser Ablauf beim Zoll und eine gerechte Verteilung vor Ort möglich.

Das Projekt wird ausschließlich aus Spenden finanziert. Daher bitten die Johanniter um eine Zwei-Euro-Spende, die entweder überwiesen oder separat mit dem Paket abgegeben werden kann. Von Sonnabend, 20. November, bis Montag, 13. Dezember, nehmen die Johanniter die Pakete in ihrer Dienststelle, Düendorfer Weg 9, in Wunstorf entgegen. Weitere Informationen inklusive der Packliste und der nächsten Sammelstelle gibt es auch unter www.johanniter.de/weihnachtstrucker.

Von Kathrin Götze