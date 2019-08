Wunstorf

Die Ausstellung „ Wunstorf in der Weimarer Republik“ in der Stadtkirche hat vielen Besuchern einen Ausflug in eine spannende Epoche geboten. Eine weitere Möglichkeit dazu gibt es am Mittwoch, 28. August. Dann hält der Historiker und frühere Leine-Zeitung-Redakteur Bernd Riedel ab 19 Uhr in der Abtei den Vortrag „Von der Weimarer Reichsverfassung zum Grundgesetz“. Der Eintritt ist frei.

Reichsverfassung jährt sich zum 100. Mal

Am 11. August jährt sich zum 100. Mal die Unterzeichnung der Weimarer Reichsverfassung – die erste demokratische Verfassung auf deutschem Boden und in vielen Aspekten auch Vorläuferin des Grundgesetzes. Erstmals wurde für Deutschland festgelegt: „Die Staatsgewalt geht vom Volke aus“, wie es gleich in Artikel 1 der Verfassung hieß. Die vormaligen Souveräne – Kaiser, Könige und Fürsten – hatten wegen ihrer verhängnisvollen und gescheiterten Kriegspolitik ihre Legitimation verloren. Die darauffolgende Revolution führte zur Weimarer Verfassung. Wichtige Elemente derselben waren das Frauenwahlrecht, das Sozialstaatsprinzip, ein Katalog von Grundrechten – Prinzipien, die heute nicht mehr wegzudenken sind.

Lange Zeit hatte man der Weimarer Verfassung die Schuld am Scheitern der Weimarer Republik gegeben, doch damit hatte man ihr Unrecht getan. Zwar waren dem Reichspräsidenten eine starke Stellung und vor allem in Artikel 48 besondere Machtbefugnisse eingeräumt worden. Doch Friedrich Ebert als erster Reichspräsident ging maßvoll mit dieser Möglichkeit um und nutzte sie in Krisensituationen zur Stabilisierung der Republik. Erst der Antidemokrat Hindenburg missbrauchte während der Weltwirtschaftskrise den Artikel 48, als er mit Notverordnungen am Parlament vorbei regierte. Nach dem Reichstagsbrand setzte er schließlich, gestützt auf Artikel 48, die Grundrechte außer Kraft: In der sogenannten Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar 1933 – ein wichtiger Schritt zur Machtvollkommenheit der Nazis, denen der Brand des Parlaments von höchstem Nutzen war.

Wunstorf richtet zentrale Feier 1929 aus

Aber zuvor wurde jährlich am 11. August der Verfassungstag gefeiert. Im Jahre 1929 – zum zehnten Jahrestag der Verfassung – war Wunstorf sogar der Ort der zentralen Verfassungsfeier des Kreises Neustadt. In Ermangelung ausreichend großer Säle feierte man in der Viehhalle, die mit Blumen und Papiergirlanden geschmückt war. Neben Musikdarbietungen und Ansprachen von Bürgermeister Mentzel und Landrat Lichtenberg hielt Dr. Bohner, Mitglied des preußischen Landtags, die eigentliche Festrede. Laut Wunstorfer Zeitung war zur Veranstaltung „eine zahlreiche Gemeinde“ aus „allen Schichten der Bevölkerung“ erschienen. Allgemein war der Verfassungstag allerdings wenig populär. Er wurde betont nüchtern begangen und war kein nationaler Feiertag – ein Fehler, aus dem sich lernen ließe.

Von Klaus Fesche