Stieleiche, Winterlinde, Baumhasel: Erhaltenswerte Bäume gibt es in Luthe reichlich. Doch nicht jeder Besitzer erfreut sich daran. Vor allem im Herbst wollten manche ihre Bäume wegen der herabfallenden Blätter und Früchte am liebsten abholzen, hat Luthes Ortsbürgermeister Rolf Hoch festgestellt. Auch darum sollen nun 13 weitere Exemplare auf Wunsch des Ortsrats in die Baumerhaltungssatzung aufgenommen werden. Einige davon sind als Ersatz für 22 schützenswerte Bäume gepflanzt worden, die gefällt werden mussten.

246 Bäume stehen in Luthe unter Schutz

Auf der Liste stehen beispielsweise eine Linde und eine Roteiche in der Straße Am Hüppefeld. An der Hauptstraße gehören eine mittelgroße Bluteiche und eine junge Baumhasel zu den schützenswerten Bäumen. In der Ahornstraße sind zwei Buchen und eine Linde ortsprägend. Insgesamt stehen 247 Bäume in Luthe unter Schutz. Einer davon, eine meterhohe Kastanie, musste am Mittwochabend nach dem Sturm Kirsten gefällt werden.

Die junge Baumhasel an der Hauptstraße soll langfristig die gefällte Linde ersetzen. Quelle: Rita Nandy

Junge Bäume als Ersatz

Mehr als 20 bis 30 kleine Bäume müssten an anderer Stelle gepflanzt werden, um die ökologische Luftreinigungswirkung eines großen Baumes zu erzielen, schätzt Hoch. Ausschlaggebend sei das Blattvolumen. Manche Bäume litten auch darunter, dass der Wurzelbereich zugepflastert sei. Damit sie genügend Wasser aufnehmen können, müsse die Freifläche am Stamm der Größe der Baumkrone entsprechen. Dies gelte jedoch nicht für alle Bäume in Luthe. Die große Kastanie an der Straße Lehmbünte etwa habe mit ihren Wurzeln das Grundwasser erreicht und leide daher nicht unter Trockenheit. „Alle, die 20 bis 30 Jahre alt sind, haben aber Probleme“, sagt Hoch.

Stadt unterstützt finanziell bei Pflegearbeiten

Die Stadt gibt den Eigentümern schützenswerter Bäume Tipps zu Pflege, Entwicklung und Erhalt. Wenn diese die Stadt mit Pflegearbeiten beauftragen, müssen sie sich mit nur 150 Euro an den Kosten beteiligen. Dafür stehen 6000 Euro jährlich im Haushalt bereit.

Am Donnerstag, 3. September, stimmen die Mitglieder des Ortsrats über die neue Baumerhaltungssatzung ab. Die Sitzung im Schützenhaus, Bürgermeister-Ohlendorf-Weg, beginnt um 19 Uhr.

Von Rita Nandy