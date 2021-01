Steinhude

Kaum etwas los: Die Menge der Besucher am Steinhuder Meer blieb am Sonnabend überschaubar. Das zeigte ein Blick auf den Großparkplatz am Bruchdamm, der höchstens zu einem Viertel mit Autos gefüllt war. Etwas voller war es auf dem Spielplatz, wo viele Eltern mit ihren Kindern spielten. Darunter auch eine Familie aus Nienburg. „Wir wollen einfach mal raus, wegen Corona“, sagte die Mutter, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Doch der Reihe nach: Meine Tour durch Steinhude startet im Fuhrenweg am Kiosk. Den haben Marco Thürnau und Stefan Edler am 1. November übernommen. „Wir spüren Corona schon, weil alles anders ist mit Masken und Abstand. Aber wir haben keinen Vorher-Nachher-Vergleich, weil wir in Corona-Zeiten gestartet sind“, sagt Thürnaus Freundin Antonia Römer. Auch Edlers Frau Simone arbeitet im Geschäft mit. „Aber ich habe seit unserer Eröffnung erst zwei Camper gesehen, die zur Badeinsel wollten“, sagt Römer.

Menschen verteilen sich auf der Badeinsel

Die Badeinsel ist das nächste Ziel. Auch hier ist die Anzahl der Autos auf dem Parkplatz vor dem Haus am Meer überschaubar – nur zwölf Fahrzeuge stehen hier. Überall auf den Parkplätzen in Steinhude weisen Schilder auf die Einhaltung der Maskenpflicht hin. Ein Jogger, einige Radler, spazierende ältere und jüngere Paare, teils mit Hund oder mit Kinderwagen sind zu sehen. Ein Vater spielt mit seinem Kind auf dem Spielplatz. Auf der großen Badeinsel können sich die Spaziergänger gut verteilen. „Ich möchte mich bewegen, ansonsten ist ja kein Sport möglich“, sagt eine Wunstorferin am Uferweg.

Viele Geschäfte und Einrichtungen sind geschlossen

Zurück an der Meerstraße. Der Scheunenplatz wirkt ziemlich verwaist, Geschäfte, Weinscheune und Naturpark Informationszentrum sind geschlossen. Die Kunstscheune zeigt Werke von Künstlerin Christina Kallmeyer hinter Fenstern. Das Parkcafé vor dem Restaurant Strandterrassen bietet Kaffeespezialitäten und Eisbecher zum Mitnehmen an. Darauf weist an den Strandterrassen nichts hin. Das Restaurant bleibt bis zum 1. März geschlossen. Drinnen scheint renoviert zu werden. Am Rande des neu gestalteten Platzes steht ein Polizeiwagen. Die Beamten kontrollieren die Einhaltung der Maskenpflicht, an die sich aber alle Besucher halten.

Fischbrötchen sind begehrt

Der Imbiss Burgermeisterei ist geöffnet, ebenso der Wagen mit Fischbrötchen. Diese genießen auch die Mitglieder der Familie Kozik aus Rinteln am Rande des Kurplatzes. „Wir kommen zur Abwechslung gerne her, zu Hause ist es ja schon langweilig. Außerdem fühlen wir uns hier sicher, weil die Abstände eingehalten werden“, sind sich die Eltern einig. Die beiden Söhne freuen sich ebenso und spielen an den Werken für Kinderrechte, bunten Toren, die auf einer Grünfläche in der Nähe stehen. Weiter geht der Gang durch den Alten Winkel. Schweers Fischerei und Aalräucherei ist wegen Urlaubs geschlossen. Eine lange Menschenschlange wartet – auf Abstand – vor Hodanns Fischbrötchenstand.

Kaum ein Mensch in den Geschäftsstraßen unterwegs

Auf dem Ratskellergelände verlieren sich wenige Besucher. Die verteilen sich auch auf der Promenade. Das Café und Bistro Heimathafen sowie das Café Dornbusch bieten Getränke und Kleinigkeiten zum Mitnehmen an. An Schweers-Harms-Fischerhus in der Graf-Wilhelm-Straße weist kein Schild auf einen Außer-Haus-Verkauf hin. Das China-Restaurant Sea Palace bietet an fünf Tagen in der Woche einen Abholservice an. Der Anblick der Graf-Wilhelm-Straße und des Platzes an der Friedenseiche ist wegen der geschlossen Geschäfte und Restaurant trostlos. Kaum ein Mensch ist zu sehen. Nur die Möwen, die am Wasser nach Nahrung suchen, kreischen und flattern wild durcheinander, wie an lebendigeren Tagen.

