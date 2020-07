Luthe

Eine außergewöhnliche Mitgliederversammlung steht dem Naturerlebnisbad Luthe am Donnerstag, 16. Juli, bevor: Erstmals plant der Vorstand diese im Freien im Bad, damit alle Teilnehmer den notwendigen Abstand haben. Der Vorsitzende Reinhard Gräpel kann dieser Premiere durchaus etwas abgewinnen: „Jetzt hoffen wir nur, dass es nicht regnet.“ Die Versammlung beginnt um 19 Uhr.

In der Sitzung wird der Aufsichtsrat neu gewählt. Die Genossenschaft will sich ebenso beim ausscheidenden früheren Ortsbürgermeister Erich Harms bedanken, wie bei Dieter Vorlop, der bis zum Jahresbeginn die Finanzen verwaltet hat. Einen breiten Raum wird aber der Umgang mit der Corona-Krise einnehmen, wobei die Teilnehmer sich dann gleich ansehen können, was im Bad dafür umgerüstet wurde.

Anzeige

Nur an zwei Tagen wechselte die Ampel auf Rot

Allerdings ist Gräpel bei dem Thema mittlerweile recht entspannt. „Die Leute verhalten sich aber auch wirklich gut.“ Und erst an zwei Tagen hatte das Bad die coronabedingte Höchstzahl von 300 überschritten, sodass keine weiteren Besucher mehr eingelassen werden durften.

Weitere HAZ+ Artikel

Das Naturerlebnisbad Luthe musste im Corona-Jahr erst zweimal schließen, weil zu viele Besucher gekommen waren. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Für die Antwort auf die Frage, ob das Bad gut oder schlecht läuft, spielt deshalb der Blick Richtung Himmel wieder die wichtigste Rolle. Nach dem verspäteten Saisonstart zu Pfingsten sind im sonnigen Juni 5600 Besucher gekommen. „Das war in Ordnung“, sagte Gräpel. Doch der Juli hat bisher mit seinem Regenwetter die Resonanz gedrückt. Nur 500 bis 600 Besucher wurden gezählt, daran hat auch das sonnigere Wochenende nicht viel geändert. „Wir brauchen immer längere Phasen mit schönem Wetter. Deshalb hoffen wir jetzt, dass wir das nun wenigstens in den Sommerferien bekommen werden“, sagte Gräpel.

Schwimmkurse bleiben ausgesetzt

Die Genossenschaft hatte ihre Veranstaltungen für dieses Jahr alle absagen müssen und geht auch nicht mehr davon aus, dass sich daran etwas ändert. Auch Schwimmkurse sind weiterhin nicht möglich. „Die DLRG verfährt bundesweit so. Wenn die Lehrer Schülern das Schwimmen beibringen wollen, müssen sie diese dabei ja auch anfassen können.“

Eine Ausnahme musste das Bad für seinen nächsten Freiwilligendienstler organisieren, der in den kommenden Tagen seinen Dienst antritt. Damit er den Rettungsschwimmerschein bekommen konnte, musste er zur praktischen Prüfung weitere Familienmitglieder für Übungen mitbringen.

Freiwillige reinigen Pflanzenfilter

Den Pflanzenfilter haben sich mehr als 20 Freiwillige in einer Reinigungsaktion vor einer Woche vorgenommen. Der sonnige Juni hatte dazu geführt, dass im Bad viele Algen gewachsen sind. Nachdem Rolf Hoch und Gerlinde Kempf die Aufgabe erläutert hatten, wie die Algen entfernt werden müssen und wie der Absauger dafür funktioniert, machten sich die Helfer ans Werk. „Der Großteil war sehr motiviert und wird wiederkommen, um beim Reinigen des Pflanzenfilters zu helfen“, schrieb Jennifer Borchert in einem Bericht für den Newsletter der Genossenschaft.

Wichtig war dabei, die Wasserpest nicht aus dem Teich zu ziehen, damit der Filter seine Funktion behält. Denn er reinigt in dem Naturbad das Badewasser und ersetzt damit die Chemikalie Chlor, die herkömmliche Bäder nutzen.

Von Sven Sokoll