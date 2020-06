Steinhude

Sonntag, 7. Juni – das Datum liegt Steinhuder Geschäftsleuten offenbar schwer auf der Seele. Die Polizeiinspektion Garbsen hatte entschieden, Steinhude am frühen Nachmittag zu sperren. 80 Prozent der Parkplätze am Bruchdamm waren belegt. „Und trotzdem war Steinhude nicht voll. Das war völlig unnötig, und die Empörung ist hier groß, mein Telefon hat nicht stillgestanden“, sagt Thomas Lampe, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Steinhude. Nach Lampes Angaben drohen zwei Mitglieder der Gemeinschaft mit einer Klage gegen die Stadt. Wer genau klagen will und warum sich die Klage gegen die Stadt Wunstorf richten soll, sagte Lampe nicht. Rechtlich ist die Einsatzleitung der Polizei zuständig für die Entscheidung, wann der Ort geschlossen wird.

Die Kritik der Werbegemeinschaft richtet sich nicht generell gegen die Corona-Strategie von Stadtverwaltung und Polizei. „Am Pfingstmontag war es zu voll. Die Schließung war gerechtfertigt“, sagt Lampe. Er hat es selbst erlebt als Betreiber der Steinhuder Strandterrassen. Aber am Sonntag danach sei die Lage eine andere gewesen. „Da war noch Luft. Wenn wir den Pfingstmontag als Maximum nehmen, also als 100 Prozent des Erlaubten, dann hat uns die Entscheidung der Polizei am Sonntag 30 Prozent Umsatz gekostet“, sagt Lampe, „wir haben es ohnehin schon schwer. Und dann so etwas.“

Geschäftsleute begrüßen Zuständigkeit der Polizei Steinhude

Was Lampe und die Werbegemeinschaft inzwischen wissen: Die Zuständigkeiten bei der Polizei haben gewechselt. Bis zum 5. Juni war die Corona-Einheit der Polizeidirektion Hannover für die Beurteilung der Lage in Stadt und Umland zuständig. Nach internen Überprüfungen wurde die Aufgabe ab 6. Juni an die Polizeiinspektion Garbsen übertragen. Seit dem 8. Juni liegt sie allein beim Leiter des Polizeikommissariates Wunstorf, Thomas Broich. Er oder sein Einsatzleiter verlassen sich maßgeblich auf die Einschätzung der drei Polizisten aus der Dienststelle Steinhude.

Bisher ist es drei Mal zu Schließungen in Steinhude gekommen: Ostern wurde die Promenade wegen zu dichten Besucherstromes gesperrt, am Pfingstmontag und am Sonntag danach der komplette Ortskern von Steinhude. Die Polizei hat ihre Strategie mehrfach angepasst. Am 7. Juni galt noch die Regel, dass gesperrt wird, sobald 80 Prozent der Parkplätze am Bruchdamm belegt sind. Nach der heftigen Kritik aus dem Ort sind jetzt immer zwei Aspekte entscheidend: Parkplatzbelegung plus Besucherdichte im Ortskern. Lampe begrüßt das ausdrücklich. Er vermutet, dass die ortskundigen Polizisten die Lage am ehesten einschätzen können.

Kontrollposten weisen Hotelgäste zurück

Kritik richtet sich auch gegen die Kontrollposten in Großenheidorn und bei Altenhagen am 7. Juni: Bei Lampe hatte eine Gruppe mit sechs Personen einen Tisch reserviert. „Sie wurden nicht durchgelassen, weil sie von auswärts kamen“, sagt Lampe. Ähnlich erging es eingebuchten Gästen aus dem Hotel Ingrid. Sie hatten keine Belege dabei und konnten erst sehr viel später wieder nach Steinhude „einreisen“, als geplant. Die Kontrollposten werden besetzt mit Polizisten aus der Verfügungseinheit der Inspektion Garbsen.

Bredthauer nennt Verkehrsführung „Panne“

Wilhelm Bredthauer, Ortsbürgermeister von Steinhude, kann die Kritik der Werbegemeinschaft nur bedingt nachvollziehen. Er habe nach dem 7. Juni sehr wenige Beschwerden gehört, sagte er am Sonntag. Steinhude wisse, dass die Entscheidungen der Polizei immer die Suche nach dem vertretbarsten Kompromiss ist. „Die Polizei muss dahin schauen, wo das Gedrängel am dichtesten ist; das waren am vorigen Sonntag zwei Nadelöhre an den Baustellen“, sagt Bredthauer. Einschränkungen müssten sein, wenn man die Alternative vermeiden will: „Das wäre Steinhude als Corona-Hotspot mit Sperrung über zwei Wochen und mehr.“ Die Warnung auf den Hinweistafeln am Sonntag bezeichnete Bredthauer als „Panne“. „Ich werde dem am Montag nachgehen“, sagt Bredthauer.

Von Markus Holz