Wunstorf

Die Werbegemeinschaft Wunstorf hat ihren für den 10. April geplanten Verkaufsoffenen Sonntag abgesagt. Während der Genehmigung haben die Kaufleute von Gewerkschaften und Ordnungsamt gehört, dass dieser Termin gesetzlich nicht zulässig ist, weil es sich um den kirchlichen Feiertag Palmsonntag handelt. „Dieses Problem ist nicht nur bei uns aufgetreten, sondern trifft auch andere Städte“, hat der Vorsitzende Christoph Rüther mitgeteilt.

Lesen Sie auch Wunstorfs Werbegemeinschaft setzt Hoffnung auf Programm

An dem geplanten Flohmarkt in der Innenstadt am Sonnabend, 9. April, hält die Werbegemeinschaft aber trotzdem fest. Die Anbieter können ab 7 Uhr aufbauen und zwischen 9 und 16 Uhr verkaufen. Die Standgebühr beträgt 5 Euro. Anmeldungen verlangen die Veranstalter nicht.