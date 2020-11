Wunstorf

Zur Adventszeit wird auch in diesem Jahr der Duft von Schmalzkuchen und gebrannten Mandeln durch die Fußgängerzone wehen. Auch, wenn der klassische Weihnachtsmarkt vor der Stadtkirche coronabedingt ausfallen muss. Mehrere Buden sollen ab nächster Woche an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt aufgestellt werden. Darauf haben sich Stadt und Werbegemeinschaft in einem Gespräch geeinigt. Auf Glühwein müssen die Besucher allerdings verzichten. „Es gibt keinen Alkohol“, sagt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Christoph Rüther.

Selbst designeter Schlitten zu gewinnen

Vor seinem Juweliergeschäft an der Langen Straße steht bis Sonnabend, 5. Dezember, eine Box. Dort können Teilnehmer des Malwettbewerbs Bilder ihres selbst gestalteten Schlittens einwerfen. Die Malvorlagen sind in teilnehmenden Geschäften erhältlich. Als Gewinn spendieren die Händler je einen von zehn Schlitten im eigenen Design.

Von Rita Nandy