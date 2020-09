Wunstorf

Der Wunsch der Wunstorfer Werbegemeinschaft besteht schon seit Monaten, nun hat die Landesregierung grünes Licht gegeben: Weihnachtsmärkte dürfen in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Erste Absprachen hat die Händlergemeinschaft mit den Schaustellern und Vertretern der Stadt bereits getroffen.

Schaustellerfamilie Dormeier kommt zum 50. Mal nach Wunstorf

Der Duft von Glühwein und Schmalzkuchen soll von Ende November bis Ende Dezember wieder durch die Fußgängerzone wehen. Ein größerer Abstand zwischen den Buden sowie zusätzliche Stehtische sollen ein Gedränge verhindern, berichten Christoph Rüther und Karina Hendriks von der Werbegemeinschaft. Sollte es vorgeschrieben sein, die Besucher zu zählen, sei eine Einbahnstraßenregelung notwendig. Die beiden rechnen damit, dass endgültige Pläne in den nächsten vier Wochen vorliegen.

Anzeige

Lesen Sie auch: Niedersachsen erlaubt Weihnachtsmärkte trotz Pandemie

Weitere HAZ+ Artikel

Zum Programm könnten eine offizielle Eröffnung und auch eine Feuershow gehören. Eigentlich hatte die Schaustellerfamilie Dormeier für dieses Jahr Größeres geplant. Zum Jubiläum – sie sind seit 50 Jahren auf dem Weihnachtsmarkt zu Gast – wollten sie ein Riesenrad aufstellen. Durch die Corona-Pandemie seien jedoch ihre Einnahmen weggebrochen, bedauert Rüther.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Risiko einer kurzfristigen Absage besteht

„Wir haben höchstes Interesse, dass der Weihnachtsmarkt stattfindet“, sagt der städtische Wirtschaftsförderer Uwe Schwamm. Die Schausteller hätten die meiste Erfahrung und sollten nun mit Maß planen, was wo hinkomme. So heimelig wie in den Jahren zuvor werde es aber sicherlich nicht werden. Und der Vorsitzende der Werbegemeinschaft warnt bei aller Vorfreude: Es bestünde jederzeit das Risiko, dass je nach Entwicklung der Infektionszahlen der Markt auch wieder abgesagt oder abgebrochen werden müsse.

Von Rita Nandy