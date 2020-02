Wunstorf

Nach drei bewegten Jahren an der Spitze der Werbegemeinschaft Wunstorf sind Michael Schaer und Thorsten Schäker in die zweite Reihe getreten. Die Mitglieder wählten den Juwelier Christoph Rüther am Donnerstagabend in der Abtei zum neuen Vorsitzenden, den der Vorstand vorgeschlagen hatte.

Für den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden schlug der Vorstand Autohaus-Betreiber Marcel Möller vor, Rüther selbst brachte den Inneneinrichter Gerhard Voß wegen seiner großen Erfahrung ins Spiel. Die Mitglieder aber wählten Möller mit deutlicher Mehrheit. Als Beisitzer fungiert Voß nun aber, und zwar neben Schäker, Karina Hendriks, Marko Battermann, Uwe Heidorn, Frank Ludowig, Ulrich Schräpler jun. und Jan Weber.

Rüther begründete seine Kandidatur so: „Die Suche nach einem Nachfolger war schwierig, deshalb habe ich gedacht, dass ich mich zur Verfügung stellen kann.“ In der Werbegemeinschaft läuft in seinen Augen vieles schon gut. Zu den Dingen, die er für verbesserungswürdig hält, zählen der Austausch zwischen Vorstand und Mitgliedern und die Internetpräsenz, die aber schon in Arbeit ist.

Der scheidende Vorsitzende Michael Schaer räumte ein: „Einiges musste in den drei Jahren leider liegen bleiben.“ Er hatte die Verantwortung nach der Krise um die Citygutscheine übernommen. Diese waren zeitweise falsch verbucht worden, die Annahme war dann gestoppt. Eine Registrierungsaktion ergab ein Volumen von 44.000 Euro der kursierenden Gutscheine. Bis Ende 2019 durften die Kunden die neu registrierten Gutscheine wieder einlösen. Doch in Höhe einer Summe von 11.500 Euro ist das nicht geschehen.

Insgesamt bezifferte Schaer den Schaden durch die Citygutschein-Krise in der Kasse der Werbegemeinschaft auf rund 50.000 Euro. Dank eines strikten Sparkurses mit vielen Eigenleistungen und einer möglichst transparenten Buchführung hat die Gemeinschaft jetzt aber wieder die schwarzen Zahlen erreicht. „Ich bin damit voll zufrieden. Das heißt, dass wir künftig auch wieder in Dinge investieren können“, bilanzierte Schaer. Und die Mitglieder dankten mit stehendem Applaus – auch weil er angeboten hat, bei Bedarf weiter die Arbeit zu unterstützen.

In seinem Bericht äußerte Schaer sich auch zu der laufenden Untersuchung zum Parken in der Innenstadt. „Aus unserer Sicht hätte auch die Frage nach einem Parkdeck dazu gehört“, betonte er. Die neuen Parkplätze, die gerade am Schützenplatz entstehen, könnten der Zahl nach höchstens die weggefallenen Parkplätze an der Küsterstraße kompensieren – die Lage sei für die Fußgängerzone aber nicht vergleichbar. In einem Schreiben an die Ratsfraktionen haben die Kaufleute außerdem appelliert, die Parkgebühren nicht weiter in die Höhe zu treiben, vor allem nicht vor einem Gutachten dazu.

Weil dieses Jahr wegen der schwierigen Terminlage nur drei verkaufsoffene Sonntage zulässt, schlugen die Vertreter des Modehauses Kolossa vor, in der Adventszeit ein abendliches Moonlight-Shopping zu organisieren. Das könnte mit dem 50-jährigen Bestehen des Weihnachtsmarkts unter der Regie der Familie Dormeier verbunden werden. Die Kaufleute suchen auch einen Ausgleich dafür, dass in diesem Jahr gleich drei umsatzstarke Sonnabende durch Feiertage wegfallen.

