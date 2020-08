Großenheidorn

„Wir arbeiten so ökologisch wie möglich“, sagt Fred Jobs, Vorsitzender des Kleingartenvereins Zur Wilden Rose. Einige der Großenheidorner Schrebergärtner sind bereits seinem Vorbild gefolgt und haben sich eine schwedische Torftoilette zugelegt. Der Torf filtert den Urin und das Substrat wird im Verhältnis eins zu zehn mit Wasser gemischt. „Das ist ein hervorragender Dünger“, erläutert Jobs. Die Torftoiletten sind seiner Ansicht nach auch in der Pflege weniger aufwendig als die Chemietoiletten zu handhaben.

Wasser marsch heißt es derzeit wegen der hohen Temperaturen bei den Laubenpiepern. Das Wasser dazu kommt aus eigenen Brunnen am Wegesrand oder in den Gärten. Von Umweltbewusstsein zeugen auch die großen Auffangbehälter für Regenwasser am Vereinsheim. Das dient den 23 Gartenpächtern vor allem für gemeinsame Aktivitäten wie Sommerfest, Garteneinsätze mit Grillen, Spanferkelessen oder Jahresversammlung. Wegen der Corona-Krise fallen in diesem Jahr alle Aktivitäten bis auf die Jahresversammlung aus. Für diese muss Jobs noch geeignete Räume finden.

Das Wasser zum Gießen kommt in der Kleingartenkolonie Großenheidorn überwiegend aus eigenen Brunnen. Quelle: Anke Lütjens

Kleingärtner wollen auch Blühstreifen anlegen

Die Kleingärtner wollen im Frühjahr außerdem einen Ackerrand in einen Blühstreifen mit insektenfreundlichen Blumen umwandeln. „Das ist gut für die Insekten und wir müssen nicht mähen“, sagt der Vorsitzende, der dieses Amt erst im November vorigen Jahres übernommen hat. Momentan haben die Kleingärtner viel mit Wespen zu tun. Auf dem Gelände gibt es mehrere Nester – vor allem in Mauselöchern. „Wo Wespen sind, bleiben die Bienen fern. Aber den Hummeln machen die Wespen nichts aus“, erläutert Jobs. Einige der Kleingärtner haben auch Insektenhotels angelegt sowie umzäunte Gartenteiche. „Für die Haftung ist jeder selbst verantwortlich“, erläutert Jobs.

Fred Jobs baut in seinem Garten in der Kleingartenkolonie Großenheidorn auch Paprika und Tomaten an. Quelle: Anke Lütjens

In den Gärten blühen bunte Blumen, wachsen Obstbäume und -sträucher. Die Kleingärtner bauen auch Gemüse wie Tomaten, Paprika, Salat, Gurken, Kohlrabi und vieles mehr an. Vorgeschrieben ist, dass mindestens auf einem Drittel der Fläche Nutzpflanzen angebaut werden. Der Rest steht zur freien Nutzung zur Verfügung. Große Swimmingpools, die in hannoverschen Kleingärten umstritten sind und derzeit zu regen Diskussionen führen, sieht man in Großenheidorn nicht. In einigen Gärten stehen jedoch Schaukeln, Sandkästen und Trampoline für Kinder. „Unsere Pächter sind zwar überwiegend älter, aber wir haben auch junge Familien dazu bekommen“, sagt Jobs.

Alle 23 Parzellen sind verpachtet

Es gibt sogar eine Wartelisten, denn „das Interesse hat sich in den vergangenen Jahren verstärkt“, stellt der Vorsitzende fest. Das Gelände der Kleingartenkolonie ist 7000 Quadratmeter groß, alle 23 Parzellen sind verpachtet. Die Kolonie besteht seit 1954, die Verein gründete sich aber bereits 1948. Die Gärten sind zwischen 180 und 400 Quadratmeter groß. „Manchmal werden auch Gärten zusammengelegt wie bei mir und meinem Nachbarn“, sagt Jobs. Die Größe der Lauben ist auf maximal 24 Quadratmeter festgeschrieben. Feste Stromanschlüsse gibt es nicht, der Saft kommt aus Aggregaten. Wert legen die Kleingärtner auch auf die Einhaltung der Ruhezeiten.

Die Laubenpieper in der Kleingartenkolonie Großenheidorn fangen Regenwasser in Behältern auf. Quelle: Anke Lütjens

Der Kleingartenverein hat derzeit 26 Mitglieder. Die meisten wohnen in der näheren Umgebung. Jobs kommt ursprünglich aus Stolzenau und wohnt jetzt mit seiner Lebensgefährtin in Klein Heidorn. Der 63-Jährige ist derzeit täglich im Garten. „Das ist wie Urlaub zuhause, es spart auch Kosten und Emissionen“, sagt der Vorsitzende.

Von Anke Lütjens