Wunstorf

Die Wogen schlugen früher hoch am Steinhuder Meer. Denn der Markt um die lukrative Beförderung der Touristen auf die Insel Wilhelmstein war heiß umkämpft. In den Anfängen war sie den fürstlichen Matrosen vorbehalten. „Am 16. Februar 1920 gründeten 15 Steinhuder den Berufsseglerverein Steinhude“, schreibt Stadtarchivar Klaus Fesche in seinem Buch „Auf zum Steinhuder Meer: Geschichte des Tourismus am größten Binnensee Niedersachsens“. Heutzutage befördern die Schiffe der Steinhuder Personenschifffahrt und Berufssegler GmbH Ausflügler auf dem Steinhuder Meer. Die Feier zum 100-jährigen Bestehen musste coronabedingt allerdings ausfallen.

Erste Fahrten zur Insel Wilhelmstein nur ab Hagenburg

Die ersten Touristen besuchten die Insel Wilhemstein bereits 1767, kurz nach der Fertigstellung, schreibt Fesche. Militärangehörige interessierten sich für die Festung, aber auch Gelehrte, Beamte und Geistliche ließen sich übersetzen. 1787 wurde erstmals die Zahl von 100 Fahrgästen pro Jahr überschritten. Das Publikum wandelte sich allmählich. Kurgäste aus Rehburg, Nenndorf und Eilsen zählten zu den Besuchern. Damals erfolgten die Fahren ausschließlich von Hagenburg aus. Die Personenschifffahrt war alleinige Sache des Fürsten und wurde von Matrosen und Tagelöhnern übernommen.

Steinhude entwickelte sich zu einem beliebten Ausflugsziel. Quelle: Stadtarchiv Wunstorf

Steinhuder Segler dürfen keine Gäste befördern

Doch die Steinhuder wollten ebenfalls von dem zunehmenden Tourismus profitieren. Um 1880 schafften sie einige Boote an. Damit entbrannte ein jahrelanger Streit. Letztendlich unterlagen die Steinhuder. Die fürstliche Hofkammer erließ im April 1900 über das „Befahren des Steinhuder Meeres“ ein Regulativ. Schiffsführer benötigten eine besondere Erlaubnis. Ohne diese Genehmigung war das Anlegen am Wilhelmstein verboten. Keiner durfte sich der Insel mehr als 50 Meter nähern. Diese erhielten zunächst nur sieben Fischer. Doch die Steinhuder ließen nicht locker. Weitere Genehmigungen wurden erteilt. Damit glätteten sich keineswegs die Wogen. Bei schönem Wetter gab es für alle genug zu tun, anders bei ungünstiger Wetterlage. Dann genossen die Fürstlichen Matrosen das Vorrecht, die wenigen Touristen zu befördern. Als die Zuständigkeit für die Insel Wilhelmstein vom Hofmarschallamt zur Hofkammer wechselte, bestand die Möglichkeit für zeitgemäße Veränderungen.

Die Berufssegler (in den 1990er-Jahren) beförderten Gäste auf dem Steinhuder Meer. Quelle: Rudi Diersche

Matrosen verdienen mehr als Facharbeiter

Die Eingabe des Steinhuders W. Seegers brachte schließlich den Stein ins Rollen. 1912 verloren die Fürstlichen Matrosen ihre Privilegien. Seitdem wechselte die Reihenfolge wöchentlich und die Schiffer waren gleichgestellt. Die Matrosen waren sauer. Sie weigerten sich Instandhaltungsarbeiten auf der Insel sowie unentgeltliche Fahrten von Fasanenmeister Koliska und dessen Familie sowie Bediensteten zu machen. Kein Wunder. Mit einem Jahreseinkommen zwischen 1500 bis 1700 Mark verdienten sie vor dem Erste Weltkrieg mehr als Facharbeiter in den Spitzenbranchen. Acht Jahre später gründete sich schließlich der Berufsseglerverein Steinhude. „Der Verein hatte laut Satzung einen zunftmäßigen Charakter, da jeder, der Fremde berufsmäßig auf dem Meer befördern wollte, Mitglied werden musste“, schreibt der Stadtarchivar in seinem Buch von 1998. Sie legten eine Fahrordnung fest, für deren Perfektion die Tatsache spreche, dass sie bis zum heutigen Tage Gültigkeit besitze.

Die Namen der damaligen Segler sind auch heutzutage noch in Steinhude bekannt. Quelle: Rita Nandy

Fischwilderer erhält keinen Erlaubnisschein

Wie aus einem aktuellen Telefonbuch liest sich auch die Liste von Steinhuder Familien, die beispielsweise 1960 bei der Hofkammer Bückeburg um eine Verlängerung ihrer Erlaubnisscheine zum Befahren des Steinhuder Meeres baten. Die Aufzeichnungen im Stadtarchiv zeigen aber auch, dass nicht jeder die Lizenz erhielt. So wurde sie beispielsweise einem Segler versagt, weil er eine Strafe von 30 DM wegen Fischwilderei zahlen musste. Heutzutage kämpft die Steinhuder Personenschifffahrt mit ganz anderen Herausforderungen. Dazu zählt unter anderem der niedrige Wasserstand. Und in diesem Jahr können coronabedingt nur 50 bis 60 Prozent der üblichen Fahrgäste an Bord der Auswanderer und drei Fahrgastschiffe gehen.

Von Rita Nandy