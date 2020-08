Wunstorf

Erstklässer 2020 – für diesen Jahrgang wird der Schulstart coronabedingt ein ganz anderer. Den Kindern fehlen die Brückenjahrprojekte der Kindergärten mit den Grundschulen. Auch die Verabschiedung der Vorschulkinder fand nur in einem kleineren Kreis statt. Von den Corona-Einschränkungen sind am Sonnabend, 29. August, auch die Einschulungsfeiern betroffen. Wie bereiten sich die Schulen auf diesen Jahrgang vor? Und wie sagen sie „Willkommen“?

Kooperation mit der Oststadtschule musste ausfallen

Jasmine Völker, Leiterin der Awo-Kita Am Kalkofen bedauert, dass die geplanten Kooperationstermine mit der Oststadtschule ausfallen mussten. Sobald es wieder möglich war, wurden die 17 Vorschulkinder in einer Gruppe zusammengefasst. Anfangs trafen sich diese Kinder einmal pro Woche, später an zwei bis drei Nachmittagen. Aber die Vorbereitung auf den Schulbetrieb war längst nicht so intensiv, wie sonst.

Anzeige

Einige Kinder wechseln mit Defiziten an die Schule

Normalerweise schulen die Erzieherinnen gezielt im letzten Jahr verstärkt sprachliche Fähigkeiten und Feinmotorik, außerdem üben sie Malen, Schneiden und Kleben. „Es sind Kinder dazwischen, denen hätte es gut getan, wenn sie den vollen Input erhalten hätten“, glaubt Jasmine Völker. Ihnen mangele es beispielsweise an Konzentrationsfähigkeit, manche haben Probleme in der Feinmotorik und darin, Aufgaben in einer Gruppen selbständig zu lösen. Dennoch ist sie zuversichtlich: „Wenn die Schule das Level eine kleine Maßeinheit nach unten schraubt, dann packen sie das alle.“

Weitere HAZ+ Artikel

Gemeinden feiern Gottesdienste zur Einschulung Die Pfarrgemeinde St. Bonifatius und die Stiftskirchengemeinde feiern erstmals gemeinsam einen ökumenischen Gottesdienst zur Einschulung. Dieser beginnt am Freitag, 28. August, um 17.30 Uhr im Bürgerpark an der Nordstraße. Die Einladung richtet sich an alle Erstklässler und ihre Familien. Um die Einschulung am Sonnabend zu entzerren, haben sich die Gemeinden für den Gottesdienst am Vorabend entschieden. Für alle Kinder ist eine Überraschung vorbereitet. Ausreichend Sitzplätze sind vorhanden, Abstands- und Hygieneregeln sind zu beachten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. In der Kirchengemeinde Corvinus steht der Gottesdienst für Schulanfänger unter dem Motto „Mut zur Lücke“. Er beginnt am Sonnabend, 29. August, um 9 Uhr in der Corvinuskirche. Eine Anmeldung ist unter Telefon (05031) 72222 oder per E-Mail an kg.corvinus.wunstorf@evlk.de erforderlich. In Klein Heidorn beginnt der Einschulungsgottesdienst am Sonnabend um 10 Uhr in der Sporthalle der Grundschule an der Schulstraße. Die Erstklässler der Luther Grundschule treffen sich am Sonnabend um 9 Uhr zum Einschulungsgottesdienst auf dem Hof von Familie Stille. „Jede Familie darf mit bis zu zehn Personen kommen“, schreibt Pastorin Marit Ritzenhoff. Auf dem Schulgelände seien anschließend aber nur zwei Erwachsene erlaubt.

„Das blöde Coronavirus soll weggehen“

Pia Heinz, Leiterin der katholischen Kita an der Amtsstraße, ist optimistisch. Sie hatte sieben Einschulungskinder. Zusammen haben sie ihr vor der Schließung begonnenes Vorschulprojekt „Nein heißt Nein“ noch beenden können. Die Schnupperstunde in ihrer zukünftigen Schule musste aber ausfallen. „Unsere Eltern haben zu Hause bestimmt viel gemacht“, sagt die Kita-Leiterin. Sie glaubt, dass die Kinder gut vorbereitet sind, dass aber die Corona-Zeit nicht spurlos an den Kindern vorübergegangen ist. „Das blöde Coronavirus soll endlich weggehen. Das ist doof“, bekamen die Erzieherinnen immer wieder zu hören. Trauer und Wehmut löste auch aus, dass die Abschiedsfeier nicht beim Sommerfest, sondern nur in der Gruppe stattfinden konnte.

Lehrer werden festen Klassen zugeordnet

An der Albert-Schweitzer-Schule werden die 80 Schulanfänger klassenweise im Stundentakt eingeschult. Zum Programm tragen die Streicherklasse und einige wenige Kinder bei. Anders als sonst werden nicht das gesamte Kollegium, sondern nur zwei Musikschullehrer das Albert-Schweitzer-Lied zur Begrüßung anstimmen. „Wir haben fast alle Lehrkräfte an Bord“, sagt Schulleiterin Sabine Tönsing. Sie werden einer festen Klasse zugeordnet. Dadurch könnten sie gezielter beispielsweise noch einmal Grundkompetenzen schulen. Tönsing glaubt, dass gerade Kindern, bei denen zu Hause nicht Deutsch gesprochen wird, das Üben in der Kita fehlen werde. „Wir lassen uns überraschen, wie die Schüler bei uns ankommen.“ Das sei aber nicht cornonatypisch, sondern jedes Jahr spannend.

Alle stehen bei Null

Stephan Hübner, Leiter der Stadtschule, und sein Team werden alle Kinder dort abholen, wo sie stehen: auf der Null-Linie. Die Projekte mit den Vorschulkindern im Brückenjahr seien zwar ausgefallen. „Aber daran hätte ja auch nicht jeder Erstklässler teilgenommen, weil nicht alle Kinder eine Kita besuchen“, sagt er. Jeder Erstklässler werde wie sonst auch in der Anfangszeit die Schule kennenlernen, seine Lehrer und all die Stationen, an denen ihm geholfen wird. Hübner wird am Sonnabend drei neue Klassen einschulen. Jede bekommt ihre kleine 25-Minuten-Feier in der Turnhalle. Jedes Kind darf drei Begleitpersonen mitbringen. „Der zweite Jahrgang hat ein Spiel vorbereitet, in den ehemaligen dritten Klassen ist ein Videoporträt der Schule entstanden. Wir werden ein warmes Willkommen gestalten“, sagt Hübner.

Nur kleine Feier für neue Oststadtschüler

Für die 55 neuen Oststadtschüler startet die Schulzeit nur mit einer kleinen Einschulungsfeier. Maximal zwei Erwachsene dürfen sie begleiten. Das Programm beschränkt sich auf eine kleine Ansprache und einen kurzen Aufenthalt im Klassenzimmer.

Von Rita Nandy