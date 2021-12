Wunstorf

Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD) hat seinen Vorschlag öffentlich gemacht, wer ihm auf der Stelle des Ersten Stadtrats nachfolgen soll. Diese Aufgabe soll nach seinem Willen Wiebke Schaffert-Weiland übernehmen. Die 56-jährige Juristin wohnt in Laatzen-Rethen und arbeitet bisher im Fachbereich Öffentliche Ordnung der Landeshauptstadt Hannover. Sie ist in Goslar aufgewachsen und hat in Göttingen studiert. In der Kirchengemeinde Pattensen-Koldingen ist sie seit Kurzem auch als Organistin tätig.

Schaffert-Weiland überzeugt bei Vorstellungsrunden

Der Rat hatte die Stelle bereits im September neu ausgeschrieben, nachdem Piellusch zum Bürgermeister gewählt worden war. Insgesamt gingen neun Bewerbungen ein. Eine Findungskommission hat dann zwei Männer und zwei Frauen zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. „Dabei hat sie sehr überzeugt“, sagte Piellusch über Schaffert-Weiland. Am 13. Dezember hat sie sich bereits im Verwaltungsausschuss und in den Fraktionen von SPD, CDU und Grünen vorgestellt – und ist überall auf Zustimmung gestoßen.

Verantwortung für Bereiche Soziales, Schulen und Ordnung

Jetzt soll der Rat Schaffert-Weiland am Mittwoch, 19. Januar, für acht Jahre zur Ersten Stadträtin gewählt werden. Wann sie ihre Aufgaben in Wunstorf dann übernehmen kann, muss noch mit ihrem bisherigen Arbeitgeber abgestimmt werden. Die Dezernentin vertritt dann künftig nicht nur Piellusch, sondern übernimmt auch die Verantwortung für die Bereiche Soziales, Schulen und Ordnung. Nach Angaben des Bürgermeisters hat sie bisher nur mit einem Teil dieser Themen Erfahrungen gesammelt. Er geht aber davon aus, dass sie sich in die anderen einarbeiten kann. Piellusch hatte auch angestrebt, mehr Frauen in Führungspositionen in der Verwaltung zu holen.

Von Sven Sokoll