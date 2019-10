Wunstorf

Die Grünstreifen am Straßenrand leiden unter den Falschparkern. Künftig bittet die Stadt Wunstorf die Autofahrer für wildes Parken zur Kasse.Im Juni trat eine entsprechende Verordnung in Kraft. Nun stehe auch die Bußgeldhöhe fest, teilt Kontaktbeamtin Marita Baciulis auf der Sitzung des Ortsrates Wunstorf mit. Künftig gibt es ein Knöllchen in Höhe von 20 Euro. 5 Euro mehr werden fällig, wenn dabei auch noch andere Verkehrsteilnehmer behindert werden. Für Langzeitparker von mehr als einer Stunde erhöhen sich die Gebühren um 5 Euro. Bei Verkehrsbehinderungen steigen sie auf 35 Euro.

Falsches Parken auch rund um den Bahnhof und am Nordwall

Besonders in der Kernstadt und Steinhude hat die Stadt häufiges Parken auf dem Grünstreifen beobachtet. Autofahrer stellen ihr Fahrzeug oftmals rund um den Bahnhof und am Nordwall verkehrswidrig ab.

Von Rita Nandy