Die Wetterlage passt, die Saison am Steinhuder Meer kann beginnen. Pünktlich nehmen die Inselwirte Dennis Karle und Tom Weppler auch den Betrieb ihres neuen Stützpunkts der Hafenmeisterei, am Ufer auf.

Wilhelmsstein-Wirte eröffnen Hafenmeisterei am Steinhuder Meer

Von Kathrin Götze