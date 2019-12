Luthe

Nun ist es öffentlich: Die Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte (WDT) aus Berenbostel zieht in das Syncreon-Gebäude ein. Sie entwickelt und produziert seit 1982 am Firmensitz in Garbsen Arznei- und Ergänzungsfuttermittel. Das Unternehmen wird nach Angaben von Wirtschaftsförderer Uwe Schwamm zunächst erst einmal die Hälfte des Standorts übernehmen. WDT weite seine Produktion in Garbsen aus und verlagere seine Logistik nach Luthe.

Der Mietvertrag läuft ab Anfang 2020. Als erstes werde die Halle umgebaut. „Zur Lagerung der Arzneimittel benötigt das Unternehmen Kühlbereiche“, sagt Schwamm. Läuft alles nach Plan, könnte der Betrieb im Lauf des Jahres starten. Ein starkes Verkehrsaufkommen sei damit nicht verbunden. Es werden zusammen höchstens 30 An- und Abfahrten von LKW geben. Es entstünden etwa 80 Arbeitsplätze. Syncreon verlässt den Standort im Gewerbegebiet Wunstorf-Süd zum Jahresende.

Von Rita Nandy