Rehburg-Loccum

Die Wirtschaftsschau in Rehburg-Loccum soll im Juni digital stattfinden – und nicht, wie sonst üblich, auf dem Marktplatz in Rehburgs Ortsmitte. Das ist das Ziel von Wirtschaftsförderin Rita Schnitzler. Grund ist die aktuelle Corona-Lage, die eine Präsenzveranstaltung nicht zulässt.

Geplant ist, dass sich Unternehmen und Vereine sowie Akteure aus Freizeit, Kultur und Tourismus vorstellen. Auch kleine Showeinlagen soll es geben – und das alles zusammengefasst an einem Ort.

Appetithappen für Aussteller

Schnitzler bittet Aussteller um Anmeldung. Für diese Teilnehmer hat sie einige Appetithappen in der Messeküche. „Wer sich für 2020 oder 2021 zu unserer Wirtschaftsschau angemeldet hatte, muss für seinen Auftritt in unserer virtuellen Schau keine Werbekosten zahlen“, sagt sie. Ausstellern bietet sie eine Tür in der digitalen Schau für Texte, Fotos, Filme, Kontaktdaten und auch für Gewinnspiele – es soll sich schließlich auch für Besucher mehrfach lohnen. Anmeldeschluss ist der 17. April. Rita Schnitzler ist unter Telefon (05037) 970130 oder per E-Mail unter r.schnitzler@stadt.rehburg-loccum.de erreichbar.

Von Beate Ney-Janßen