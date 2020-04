Der Wochenmarkt in der Fußgängerzone wird auf Donnerstag, 30. April, vorverlegt. Grund ist der Maifeiertag am Freitag. Marktmeister Herbert Lahmsen weist auf die Maskenpflicht hin.

Wunstorf Wochenmarkt findet bereits am Donnerstag statt