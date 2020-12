Wunstorf

Frische Lebensmittel können Besucher des Wochenmarktes in dieser und der kommenden Woche bereits donnerstags an den Ständen in der Fußgängerzone einkaufen. Grund dafür sind der erste Weihnachtstag und Neujahr, die auf einen Freitag fallen, den sonst üblichen Markttag. Die Marktgilde verlegt den Markt daher auf den 24. und den 31. Dezember. Händler bieten ihre Waren dann wie gewohnt von 8 bis 13 Uhr an, wie Marktmeister Herbert Lahmsen mitteilt.

Marktmeister beschenkt die Kunden

Lahmsens Kollege, Marktmeister Uwe Schreiner, hatte sich auf dem Wochenmarkt am vergangenen Dienstag als Nikolaus betätigt. Im Namen der Deutschen Marktgilde und der Markthändler, die bereits seit 2005 neben dem Markt am Freitag auch den ergänzenden Markt am Dienstag ausrichten, überreichte er den Kunden kleine Präsente. Außerdem wünschte er ihnen einen angenehmen Tag auf dem Wochenmarkt und eine schöne Vorweihnachtszeit.

Auch den kleinsten Marktbesuchern zauberte Schreiner mit einem Schokoladenweihnachtsmann als Geschenk ein Lächeln ins Gesicht. Viele Besucher waren überrascht und nahmen die kleine Geste gern entgegen. Der Dienstagsmarkt beginnt seit Dezember auch schon vormittags.

Von Rita Nandy