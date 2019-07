Wunstorf

Unter dem bekannten Motto „Eine Stunde Kultur im Bürgerpark“ spielt am Freitag, 19. Juli, ab 19 Uhr die Gruppe „Von Hier – die Band“ auf der Naturbühne. Die fünf Mitglieder der Gruppe kommen aus Wunstorf. Sie haben sich vor einigen Jahren gefunden und haben dann gleich auf dem Altstadtfest gespielt.

Band singt über alles Mögliche

Sie singen klare Worte über das Faulpelzsein, die Kunst, sein Essen richtig auszuwählen, die falschen Frauen zu lieben und darüber, die falschen Dating-Apps zu benutzen. Über Licht, über Schatten, über Füße im Wasser, über die Affigkeit des Daseins. Melodisch untermalt mit wechselndem, zum jeweiligen Thema passenden Stil. Kontrabass, Schlagzeug, Trompete, Flügelhorn und Ukulele gehören zur Instrumentierung der fünf Musiker. Ab und zu kommen auch mal eine Blockflöte, eine Mundharmonika, ein Kazoo (Membranophon) und eine Maultrommel zum Einsatz.

Eine typische Bandbesetzung also. Für alle, die gern umsonst und draußen Musik hören, wird es sicherlich wieder eine gute Gelegenheit sein, in den Bürgerpark zu kommen. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden für die kulturelle Arbeit des Vereins sind gern gesehen. Mitzubringen sind Freude an der Musik, auf das Zusammentreffen und Gespräche mit anderen Menschen und vielleicht auch Durst auf ein leckeres Getränk. Besucher sollten Trinkgefäße und Sitzgelegenheiten selbst mitbringen.

Big Band der Musikschule und Freunde spielen

Die Big Band der Musikschule und Freunde spielen am Sonntag, 18. August, ab 16 Uhr auf der Asphaltfläche. Das Konzert lädt zum Zuhören bei einem Picknick ein. Singing in the Park heißt es am Freitag, 23. August, von 19 bis 20 Uhr in Kooperation mit der Musikschule. Texte zum Mitsingen werden verteilt, die Musiker Wilfried Strobel und Heiner Witte begleiten die Sänger.

Von Anke Lütjens