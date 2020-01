Wunstorf/Großenheidorn

Einen unterhaltsamen Abend wollen die beiden Grundschulchöre Barnebees von der Albert-Schweitzer-Schule Wunstorf und die Groheidos aus Großenheidorn ihren Zuhörern bescheren. Die Barnebees geben am Montag, 27. Januar, um 18 Uhr ein Konzert in der Aula der Otto-Hahn-Schule an der Rubensstraße. Die Groheidos von der Grundschule Großenheidorn zeigen ihr Können am Mittwoch, 29. Januar, um 18 Uhr im Forum der Schule. Die Leitung bei beiden Konzerten hat Matthias Schwieger.

Die Groheidos aus Großenheidorn präsentieren ihr Können in einem Konzert. Quelle: privat

Das Repertoire der Chöre umfasst Lieder über Igel, Delfine und Drachen sowie eingedeutschte Popsongs sowie leichte Popmusik. Aber auch das Publikum ist beim Aufwärmen und einem soziologisch-kulturellen Test gefordert. „Die Freude der kleinen Sänger am Gesang und an der Musik wird dem Publikum einen unterhaltsamen und fröhlichen Abend bescheren“, verspricht Chorleiter Matthias Schwieger vom Verein zur Förderung der Musik.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens