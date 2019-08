Wunstorf

Gegen Ende der Reihe, die der Arbeitskreis „ Wunstorf in der Weimarer Republik“ gestaltet, spricht der Wunstorfer Historiker und frühere Lokalredakteur Bernd Riedel über den Zusammenhang der Weimarer Reichsverfassung mit dem Grundgesetz.

Referent spricht über Verfassungen

Gibt es da überhaupt einen Zusammenhang? „Mehr als man allgemein glaubt“, sagt Riedel. Er sei dem Arbeitskreis sehr dankbar, über das Thema sprechen zu dürfen: „Der Untertitel der zu Ende gegangenen Ausstellung Wunstorf in der Weimarer Republik lautet: Demokratie zwischen den Katastrophen. Das weist schon auf eine Ähnlichkeit hin, nämlich auf die Startprobleme der beiden Verfassungen: Die Weimarer Verfassung war belastet von den Folgen des Ersten Weltkriegs, das Grundgesetz von der Barbarei der Nazis – und vom Weimarer Erbe.“

Aktuelle Bezüge kommen zur Sprache

Es gebe viele spannende Aspekte in dem Thema – und aktuelle Bezüge, die im Vortrag zur Sprache kommen werden: „Die Art und Weise zum Beispiel, wie unsere Bundespräsidenten agieren und wie wir als Öffentlichkeit darauf reagieren, das hat einen direkten Zusammenhang mit Weimar und den Schlüssen, die man später daraus zog“, sagt der 61-jährige Referent.

Der Vortrag mit dem Titel „Wie viel Weimar steckt im Grundgesetz?“ beginnt am Mittwoch, 28. August, um 19 Uhr in der Abtei. Der Eintritt ist frei.

Werte des Grundgesetzes erhalten

Riedel hatte schon 2017/18 in einer dreiteiligen Vortragsreihe auf Einladung der Stiftung Rotes Lehmhaus versucht, die Wunstorfer für das Grundgesetz zu begeistern. Warum das Grundgesetz? „Ganz am Anfang stand die Überlegung: Wenn mich jemand fragen würde, worauf ich als Deutscher stolz bin, bliebe für mich nur eine Antwort: auf das Grundgesetz.“ In einer Zeit, „in der antidemokratische Kräfte zu erstarken scheinen und das Fenster des Sagbaren immer weiter aufgerissen wird“, sagt Riedel, halte er es für wichtig, eine fruchtbare Diskussion um die Grundlagen der zweiten deutschen Demokratie, der Bundesrepublik, und die Geschichte der ersten deutschen Demokratie, der Weimarer Republik, immer wieder in Gang zu bringen. Es sei „enorm wichtig, dass nicht Experten oder hochrangige Politiker, sondern wir, das Fundament des Staates, die Staatsbürger, die Träger von Grundrechten und die Quelle aller staatlichen Gewalt, uns die Regeln der zweiten deutschen Demokratie immer wieder bewusst machen, um sie zu erhalten.“

Riedel setzt seine Vorträge fort

Riedel setzt im Herbst seine Vorträge über das Grundgesetz mit einer weiteren dreiteiligen Reihe im Roten Lehmhaus fort. Vortrag eins über Wesen und Wandel des Grundgesetzes hält er am Donnerstag, 24. Oktober, den zweiten über die Frage, was das Bundesverfassungsgericht mit einer offenen Gesellschaft zu tun hat, am Donnerstag, 21. November, und den dritten über Geschichte und Rolle der politischen Parteien am 23. Januar. Die Uhrzeit steht noch nicht fest.

Von Anke Lütjens