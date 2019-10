Wunstorf/Blumenau

Die Kirchengemeinden im Stift, St. Johannes, Corvinus und St. Bonifatius wollen in ökumenischer Zusammenarbeit wieder einen Lebendigen Adventskalender für die Vorweihnachtszeit in der Kernstadt und in Blumenau organisieren. Dazu suchen die Initiatoren Freiwillige, die sich als Gastgeber daran beteiligen...