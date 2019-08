Wunstorf

Den Spaten von der Auftaktfeier am 4. September 2009 hält das Staatliche Baumanagement Weser-Leine in Ehren: Er hängt im Besprechungsraum seines Gebäudes auf dem Fliegerhorst Wunstorf. Dort haben die Verantwortlichen am Freitag –fast genau zehn Jahre nach dem Start – eine Zwischenbilanz gezogen. Denn Baustell...