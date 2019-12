Wunstorf

Ein Mann hat den Schaukasten in einem Buswarthäuschen in der Saarstraße besprüht, das meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei Wunstorf am Freitagabend gegen 21 Uhr. Noch während des Telefonats rannte der Täter weg. Eine Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Der Mann soll nach Angaben der Zeugin schlank gewesen sein und soll auffällige weiße Turnschuhe getragen haben. Der Schaden an dem Wartehäuschen betrage rund 300 Euro, teilte die Polizei mit. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 50 31) 9 53 00 zu melden.

Von Anke Lütjens