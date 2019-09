Wunstorf

Mehr Stellplätze für ihre Fahrräder wünschen sich die Kinder der DRK-Kita Eleonore von Unger. In der Ratssitzung am Dienstag wandten sie sich an die Politik, um ihrer Forderung Gehör zu verschaffen. In der Einwohnersprechstunde verlas die Neunjährige Emma eine Petition, die von den Kindern mit Unterstützung der Kita-Leitung verfasst wurde. „Insbesondere die Hortkinder hatten in der wöchentlichen Beschwerdestunde immer wieder über zu wenige Radständer geklagt“, erzählt Kita-Leiterin Sabine Seehagen. Vor der Einrichtung, die derzeit von 107 Kindern besucht wird, gibt es deshalb häufiger Wettläufe um die wenigen Stellplätze. Tretroller und Räder stehen eng an eng.

Unkomplizierte Hilfe

„Wir haben gemeinsam überlegt, wer helfen kann und die Kinder entschieden sich, den Bürgermeister zu fragen“, sagt Seehagen. Der begrüßte das Engagement und versprach unkomplizierte Abhilfe. „Wir werden euch zehn Fahrradständer schenken“, so Rolf-Axel Eberhardt. „Wir wollen ja, dass auch die Erzieher und Erzieherinnen mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, so wie der Bürgermeister das vormacht“, so Eberhardt.

