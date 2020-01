Wunstorf

Das war eine eindrucksvolle Eröffnung der Gedenkwoche anlässlich der Befreiung der Konzentrationslager des Nazi-Regimes vor 75 Jahren. „...damit du nicht vergisst!“, so sind die Veranstaltungen überschrieben. In der Wunstorfer Stadtkirche gestalteten Pfarrer Andreas Körner von der katholischen St.-Bonifatius-Gemeinde und Pastor Volker Milkowski von der evangelischen Stiftskirchengemeinde mit etlichen Helfern einen Gottesdienst, der allen Teilnehmern in der komplett gefüllten Kirche im Gedächtnis bleiben dürfte.

Hervorragende Musikbeiträge

Einen erheblichen Anteil daran hatten Rikarda Woeste, Andre Sitnow und Naum Nusbaum. Die drei Musiker vom Zentrum jüdischer Musik der Synagoge Hannover gestalteten den musikalischen Part des Gottesdienstes. Wer bereits mit jüdischer Musik vertraut war, fand die Vorträge hervorragend. Wer bisher nicht mit jüdischer Musik näher in Kontakt war, lernte sie eindrucksvoll kennen.

Eine Verbindung der christlichen Gemeinde zur Jüdischen wurde auch geschaffen. Die Fürbitten in dem Gottesdienst wurden verknüpft mit dem Gebetsruf „Shalom chaverim“ und von den Teilnehmern gemeinsam gesungen.

Jugendliche gestalten Erinnerungen mit

Auch Jugendliche gestalteten in kleinen Sequenzen – also schlagschlichtartig – Erinnerungen an die industrielle Tötung von Menschen. Unter anderem erinnerten sie an Kinderlieder aus Konzentrationslagern, denn zu den Millionen Getöteter der Nazis gehörten auch viele Kinder.

Dass nicht nur Juden zu den Opfern des Nationalsozialismus zählten, wurde ebenfalls deutlich gemacht. Kerzen wurden entzündet und schweigend gedacht an Sinti und Roma, Pazifisten, Bibelforscher, Deserteure, Kommunisten, Homosexuelle, psychisch Kranke, Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und alle, die auch Widerstand gegen das NS-Regime leisteten.

Große Resonanz fand der Gottesdienst. Quelle: Albert Tugendheim

Form des Erinnerns finden

Initiator der Veranstaltungsreihe ist Heiner Wittrock. Er war angetan von der Resonanz auf den Eröffnungsgottesdienst. „Sich an das Unglaubliche zu erinnern“, das sei mit dem Gottesdienst sehr gelungen lobte er. Die jugendlichen Sprecher im Gottesdienst in der Stadtkirche hatten auch das in Erinnerung an eine Rede des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker thematisiert: Eine Form des Erinnerns zu finden sei nötig. Auch dazu soll die Gedenkwoche in Wunstorf beitragen.

Organisator Wittrock bedankte sich auch bei der Polizei. Sie begleitet die Veranstaltungen in dieser Woche. Viele äußerten dabei ein Gefühl der Beklemmung – dass vor der Kirche ein Streifenwagen stehen musste, wenn der Opfer der Gräuel des Nazi-Regimes gedacht wird.

Als nächste Veranstaltung wird am Montag, 20. Januar, um 15 Uhr die Ausstellung „Psychiatrie im Dritten Reich“ in der Kirche der KRH-Psychiatrie eröffnet.

Jugendliche gestalten den Gedenkgottesdienst mit. Quelle: Albert Tugendheim

Von Albert Tugendheim