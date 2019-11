Wunstorf

Die Polizei hat am Sonntag zwei Diebstähle von Fahrrädern am Bahnhof gemeldet. Der erste Fall ereignete sich am Freitag zwischen 6.15 und 16.20 Uhr, als jemand ein schwarz-blaues Pedelec der Marke Bulls aus dem Fahrradständer auf der Südseite, Adolph-Brosang-Straße, entwendet hat. Ein Gudereit-Treckingfahrrad wurde am Sonnabend zwischen 10.25 und 23 Uhr an gleicher Stelle gestohlen.

Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise unter Telefon (05031) 9530115.

Von Sven Sokoll